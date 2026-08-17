В Тернопольской области приготовили гигантский бограч, установив мировой рекорд (видео)

В Теребовлянской общине в Тернопольской области приготовили три тонны 140 литров бограча. В настоящее время этот показатель стал официальным мировым рекордом по количеству приготовленного горячего блюда.

Руководительница Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова заявила, что предыдущий рекорд был установлен в Закарпатье в 2015 году, где приготовили 2 тонны 850 литров бограча. Об этом сообщает "Суспільне.Тернопіль".

Сертификат об установлении нового рекорда вручили инициатору мероприятия Андрею Балабуху. Балабух рассказал, что раньше ему не приходилось готовить такое количество блюда одновременно, ведь обычно варят в посуде в 10 раз меньшего объема, по 300–500 литров.

На приготовление рекордной порции ушло около 600 килограммов мяса (говядины и свинины), 100 килограммов сала, 500 килограммов картофеля, 100 килограммов моркови, 160 килограммов лука, 100 килограммов красного перца и другие ингредиенты. По предварительным подсчётам, всего получится более семи тысяч порций.

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Андрей Балабух готовит самый объемный в мире бограч Фото: Суспільне

Готовить ингредиенты для бограча помогали более 20 человек. Одна из помощниц, Орыся Андриевская, рассказала, что команда работала после обеда и всю ночь, поскольку нужно было обработать большое количество продуктов.

Перед фиксацией рекорда представители Национального реестра рекордов Украины провели замеры готового блюда. Лана Ветрова пояснила, что процедура установления мирового рекорда проходит по той же системе, что и в Книге рекордов Гиннеса — подача заявки, открытие рекордного дела и сбор доказательной базы. Каждый ингредиент во время приготовления фиксировали на видео, взвешивали и отслеживали по времени, чтобы гарантировать соблюдение классической рецептуры без ускорения процесса.

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