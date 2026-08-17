На Тернопільщині зварили велетенський бограч, встановивши світовий рекорд (відео)

У Теребовлянській громаді на Тернопільщині зварили три тонни 140 літрів бограчу. Нині цей показник став офіційним світовим рекордом за кількістю звареної гарячої страви.

Керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова заявила, що попередній рекорд встановили на Закарпатті у 2015 році, де приготували 2 тонни 850 літрів бограчу. Про це повідомляє "Суспільне.Тернопіль".

Сертифікат про встановлення нового рекорду вручили ініціатору події Андрію Балабуху. Балабух розповів, що раніше йому не доводилося готувати таку кількість страви одночасно, адже зазвичай варять у посуді в 10 разів меншого об'єму, по 300–500 літрів.

На рекордну порцію пішло близько 600 кілограмів м'яса (яловичини та свинини), 100 кілограмів сала, 500 кілограмів картоплі, 100 кілограмів моркви, 160 кілограмів цибулі, 100 кілограмів червоного перцю та інші інгредієнти. За попередніми підрахунками, загалом вийде понад сім тисяч порцій.

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Андрій Балабух готує рекордний за об'ємом у світі бограч Фото: Суспільне

Готувати інгредієнти для бограчу допомагали понад 20 людей. Одна з помічниць, Орися Андрієвська, розповіла, що команда працювала після обіду і всю ніч, оскільки потрібно було переробити велику кількість продуктів.

Перед фіксацією рекорду представники Національного реєстру рекордів України провели заміри готової страви. Лана Вєтрова пояснила, що процедура встановлення світового рекорду відбувається за тією ж системою, що й у Книзі рекордів Гіннеса — подання заявки, відкриття рекордної справи та збір доказової бази. Кожен інгредієнт під час приготування фіксували на відео, зважували та відстежували за часом, аби гарантувати дотримання класичної рецептури без пришвидшення процесу.

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