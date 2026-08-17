Муж выплачивает жене "компенсацию за красоту" за волосы, ногти и ресницы: женщина объяснила причину

29-летняя актриса из Великобритании Лорен Блэкмор получает от своего 34-летнего мужа Кристофера ежемесячную выплату на уход за волосами, ногтями и ресницами в размере 150 фунтов стерлингов, а это около 9 тысяч гривен.

Женщина рассказала, что её муж каждый месяц даёт ей деньги на косметику. После этого она призывает других женщин не соглашаться на меньшую сумму, пишет Daily Star.

Лорен Блэкмор начала получать подарки, связанные с красотой, от своего партнера Кристофера Блэкмора после того, как они обручились в октябре 2024 года. 29-летняя женщина рассказала, что её вторая половинка настаивала на том, чтобы оплатить её посещения парикмахера и маникюра в рамках подготовки к свадьбе, чтобы ей не пришлось "отказываться от ухода за собой" ради экономии денег.

Когда пара поженилась в мае 2026 года, 34-летний Кристофер, который зарабатывает больше, начал ежемесячно перечислять 150 фунтов стерлингов на услуги Лорен по уходу за волосами, ногтями и ресницами.

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Поэтому теперь женщина воспринимает свой ежемесячный подарок как знак любви и благодарности со стороны Кристофера и настаивает на том, что отвечает ему видеоиграми и работой по дому.

Лорен с мужем Кристофером Блэкмором Фото: Скриншот

Кроме того, она твёрдо убеждена, что её карманные деньги связаны не с деньгами, а скорее с получением особенного подарка от своего партнёра.

Теперь Лора призывает других женщин не соглашаться на меньшее после того, как она нашла мужчину своей мечты.

"Мы обручились в октябре 2024 года и начали копить деньги на свадьбу. Нам нужно было оплатить свадьбу, но он не хотел, чтобы я перестала заботиться о себе. Поэтому Кристофер просто решил начать меня поддерживать, потом это стало привычным явлением. У него доход выше, чем у меня, поэтому он начал оплачивать то, что я люблю делать", — рассказала женщина.

Она добавляет, что остальные расходы оплачивает сама.

"Потом, во время подготовки к свадьбе, я начала делать маски для лица и различные косметические процедуры, и он сказал: "Я буду давать тебе 150 фунтов стерлингов каждый месяц, и ты сможешь тратить их, когда захочешь". Всё, что превышает эту сумму, я просто оплачиваю сама. Если бы у меня что-то оставалось, я бы покупала себе одежду или косметику, которая у меня заканчивалась. Ему нравится так поступать. Сначала мне было жалко, потому что у нас была действительно большая свадьба, за которую нужно было платить", — говорит она.

Свадьба Лорен Фото: Скриншот

Лорен утверждает, что её муж оплачивает её косметические процедуры в знак привязанности и благодарности.

"Когда возникали финансовые трудности, я всегда говорила ему: „Тебе не нужно этого делать“, но он отвечал: „Нет, я хочу это сделать. Это важно как для меня, так и для тебя“. Мне нравится отвечать взаимностью. Мы относимся друг к другу по-разному, мне нравится устраивать ему сюрпризы, я иногда хожу и покупаю ему игру, а также выполняю много домашней работы", — говорит британка.

Реакция сети

После того как актриса раскрыла подробности своих ежемесячных расходов на красоту, её пост в сети вызвал дискуссию среди пользователей.

"Я остаюсь один и трачу всё своё время и деньги на себя"

"Этого недостаточно, дорогая".

"Некоторые вещи важнее денег".

"Хотя я работаю полный рабочий день и получаю очень хорошую зарплату, мой муж всегда настаивал на том, чтобы он оплачивал мои прически, маникюр, коррекцию бровей и наращивание губ".

"Возможно, я ошибаюсь, но как супружеская пара ваши деньги всё равно общие, так что это на самом деле не карманные деньги. Это всё равно то, что принадлежит вам".

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