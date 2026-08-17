Чоловік виплачує дружині "компенсацію за красу" на волосся, нігті та вії: жінка пояснила причину

29-річна акторка з Британії Лорен Блекмор отримує від свого 34-річного чоловіка Крістофера щомісячну виплату на догляд за волоссям, нігтями та віями у розмірі 150 фунтів стерлінгів, а це близько 9 тисяч гривень.

Жінка розповіла, що її чоловік щомісяця дає їй гроші на красу. Після цього вона закликає інших жінок не погоджуватися на менші гроші, пише Daily Star.

Лорен Блекмор почала отримувати подарунки, пов'язані з красою, від свого партнера Крістофера Блекмора після того, як вони заручилися в жовтні 2024 року. 29-річна жінка сказала, що її друга половинка наполягала на тому, щоб покрити вартість її візитів до перукаря та манікюру в підготовці до весілля, аби їй не довелося "відмовлятися від догляду за собою" заради економії грошей.

Коли пара одружилася у травні 2026 року, 34-річний Крістофер, який заробляє більше, почав щомісяця перераховувати 150 фунтів стерлінгів на послуги Лорен з догляду за волоссям, нігтями та віями.

Відео дня

Тож тепер жінка розглядає свій щомісячний подарунок як знак любові та вдячності Крістофера та наполягає, що вона відповідає йому відеоіграми та роботою по дому.

Лорен з чоловіком Крістофером Блекмором Фото: Скріншот

Крім того, вона твердо переконана, що її кишенькові гроші пов'язані не з грошима, а радше з прийняттям особливого подарунка від свого партнера.

Тепер Лора закликає інших жінок не погоджуватися на менше після того, як знайшла чоловіка своєї мрії.

"Ми заручилися в жовтні 2024 року і почали збирати гроші на весілля. Нам потрібно було оплатити весілля, але він не хотів, щоб я переставала піклуватися про себе. Тому Крістофер просто вирішив почати мене підтримувати, потім це стало звичним явищем. Він має вищий дохід, ніж я, тому почав платити за те, що я люблю робити", — розповіла жінка.

Вона додає, що інші речі оплачує для себе сама.

"Потім, під час підготовки до весілля, я почала робити маски для обличчя та різні косметичні процедури, тож він сказав: "Я даватиму тобі 150 фунтів стерлінгів щомісяця, і ти зможеш використовувати їх, коли захочеш". Все, що перевищує, я просто плачу сама. Якби в мене щось залишалося, я б купувала собі одяг або косметику, які в мене закінчувалися. Він любить це робити. Спочатку мені було шкода, бо в нас було це справді велике весілля, за яке потрібно було платити", — каже вона.

Весілля Лорен Фото: Скріншот

Лорен стверджує, що її чоловік покриває витрати на її косметичні процедури як вияв прихильності та вдячності.

"Коли виникали фінансові труднощі, я завжди казала йому: "Тобі не потрібно цього робити", але він відповідав: "Ні, я хочу це зробити. Це важливо як для мене, так і для тебе". Мені подобається відповідати взаємністю. Ми ставимося одне до одного по-різному, мені подобається робити йому сюрпризи, я іноді ходжу і купую йому гру, і я також виконую багато хатньої роботи", — каже британка.

Реакція мережі

Після розкриття деталей своїх щомісячних витрат на красу, пост акторки у мережі викликав дискусію серед користувачів.

"Я залишаюся самотнім і витрачаю весь свій час і гроші на себе"

"Цього недостатньо, люба".

"Деякі речі важливіші за гроші".

"Хоча я працюю повний робочий день і маю дуже гарну зарплату, мій чоловік завжди наполягав на тому, щоб він оплатив моє волосся, нігті, брови та нарощування губ".

"Можливо, я помиляюся, але як подружня пара, ваші гроші все одно спільні, тож це насправді не кишенькові гроші. Це все одно те, що ваше".

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