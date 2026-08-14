Святошинський хамелеон: у Києві чоловік заліз у бочку зі смолою, щоб пограбувати магазин (відео)

У Києві 26-річний чоловік заліз у бочку зі смолою, щоб стати непомітним у темряві, а потім пограбував продуктовий магазин у Святошинському районі. Поліція затримала його з мішком краденого.

Про це повідомила Національна поліція України.

Чоловік розбив ногою скляні двері супермаркету й набрав у мішок цигарки, сік, цукерки, апельсин, грейпфрут і вологі серветки.

Товари, вкрадені із супермаркета Фото: Національна поліція

Коли охоронці спробували його зупинити, чоловік почав тікати. Дорогою додому він також кидав каміння у вікна ліцею. Саме тоді правоохоронці виявили його з мішком краденого та затримали.

Після затримання поліцейським довелося понад п’ять годин відмивати чоловіка від смоли. Для цього використали щітки для взуття, 12 літрів олії та 4 літри миючого засобу.

Чоловік, якого відмивали від смоли Фото: Національна поліція

Чоловікові повідомили про підозру у грабежі та хуліганстві. За грабіж в умовах воєнного стану йому загрожує від 7 до 10 років ув’язнення.

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Нагадаємо, що 26 жовтня 2025 року в Одесі військовослужбовець ТЦК вихопив сумку з речами у літньої жінки. Чоловік вирішив, що жінка дотримується проросійських поглядів, і вирішив "провчити" її. Суд призначив йому сім років ув’язнення за грабіж, скоєний під час воєнного стану.

Також 15 січня 2026 року в Києві чоловік із іграшковим пістолетом намагався пограбувати два пункти обміну валют. Поліція затримала його менш ніж за дві години, а за розбій під час воєнного стану йому загрожує до 15 років ув’язнення.

У вересні 2025 року на Київщині чоловік вночі заліз до супермаркету, розпив там алкоголь і заснув просто на підлозі. Вранці його знайшли охоронці магазину.