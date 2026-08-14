Святошинский хамелеон: в Киеве мужчина залез в бочку со смолой, чтобы ограбить магазин (видео)

В Киеве 26-летний мужчина залез в бочку со смолой, чтобы остаться незамеченным в темноте, а затем ограбил продуктовый магазин в Святошинском районе. Полиция задержала его с мешком с краденым.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Мужчина разбил ногой стеклянную дверь супермаркета и набрал в пакет сигареты, сок, конфеты, апельсин, грейпфрут и влажные салфетки.

Товары, похищенные из супермаркета Фото: Национальная полиция

Когда охранники попытались его остановить, мужчина начал убегать. По дороге домой он также бросал камни в окна лицея. Именно тогда правоохранители обнаружили его с мешком с краденым и задержали.

После задержания полицейским пришлось более пяти часов отмывать мужчину от смолы. Для этого использовали щетки для обуви, 12 литров масла и 4 литра моющего средства.

Мужчина, которого отмывали от смолы Фото: Национальная полиция

Мужчине сообщили о подозрении в грабеже и хулиганстве. За грабеж в условиях военного положения ему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

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Напомним, что 26 октября 2025 года в Одессе военнослужащий ТЦК выхватил сумку с вещами у пожилой женщины. Мужчина решил, что женщина придерживается пророссийских взглядов, и решил "проучить" её. Суд приговорил его к семи годам лишения свободы за грабеж, совершённый во время военного положения.

Кроме того, 15 января 2026 года в Киеве мужчина с игрушечным пистолетом пытался ограбить два пункта обмена валюты. Полиция задержала его менее чем через два часа, а за разбой во время военного положения ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В сентябре 2025 года в Киевской области мужчина ночью проник в супермаркет, выпил там алкоголь и уснул прямо на полу. Утром его обнаружили охранники магазина.