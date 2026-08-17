Набрали скорость и выехали на встречную полосу: 5 подростков в балаклавах погибли в ДТП из-за тренда

Пятеро человек погибли и четверо получили серьёзные травмы в результате лобового столкновения на автомагистрали 16 августа в графстве Килдер в Ирландии.

В полиции заявили, что страшная авария произошла из-за "тренда в социальных сетях", который пытались повторить пятеро подростков, но погибли в ДТП на автомагистрали, пишет Daily Star.

Авария произошла в графстве Килдер, Ирландия, когда автомобиль BMW, в котором находились пять подростков в балаклавах, выехал на встречную полосу на автомагистрали M9 около 3 часов ночи 16 августа.

Полиция считает, что этот инцидент является последним из серии, следующей за ужасающей тенденцией в социальных сетях, когда водителей снимают на видео, когда они превышают скорость и выезжают на встречную полосу на автомагистралях.

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"Что делает это безрассудное поведение ещё более ужасающим, так это то, что в некоторых случаях это делается ради лайков в социальных сетях, независимо от потенциально разрушительного воздействия, которое это может оказать на невинных людей и на них самих", — заявил комиссар полиции Джастин Келли.

Смертельное ДТП в Великобритании Фото: Скриншот

В тот день BMW столкнулся с автомобилем Hyundai, в котором находились четверо членов одной семьи, направлявшихся в аэропорт Дублина. Водителя и пассажира автомобиля, обоим около 30 лет, доставили в больницу университета Таллахта, и они находятся в "критическом состоянии", сообщает полиция.

Эта авария стала второй за чуть больше недели, в которой пострадали водители и пассажиры в результате того, что автомобиль выехал на встречную полосу движения. Девять человек получили травмы в результате лобового столкновения на автомагистрали M50 в Дублине 9 августа. Позже было установлено, что автомобиль был угнан.

Полиция проверяет информацию о том, был ли угнан BMW, врезавшийся в Hyundai.

По данным нескольких источников, место аварии было настолько ужасающим, что полиция сначала подумала, что в результате столкновения погибли лишь четверо подростков, поскольку их тела были видны среди обломков BMW, сообщает Irish Mirror .

Но поздно днём, когда специалисты увезли автомобиль с места происшествия, полиция обнаружила под ним пятое тело.

Напомним, что известную инфлюенсершу укусила 2-метровая акула во время дайвинга в Бразилии. Этот инцидент произошел на фоне роста популярности опасного тренда, связанного с трюками, которые становятся вирусными в сети.

Кроме того, мужчины со всего мира присоединились к тренду, в рамках которого снимают реакцию своих любимых, когда те неожиданно видят своих избранников. Ролик с подборкой забавных реакций женщин на неожиданное появление рядом мужчин стал вирусным и вызвал массу положительных комментариев.