Розігналися та виїхали ну зустрічну смугу: 5 підлітків у балаклавах загинули в ДТП через тренд

П'ятеро людей загинули та четверо отримали серйозні травми внаслідок лобового зіткнення на автостраді 16 серпня у графстві Кілдер, що в Ірландії.

У поліції заявили, що страшна аварія сталася через "тренд соціальних мереж", який намагалися повторити п'ятеро підлітків, але загинули в ДТП на автостраді, пише Daily Star.

Аварія сталася в графстві Кілдер, Ірландія, коли BMW, в якому перебувало п'ять підлітків у балаклавах, в'їхав на зустрічну смугу на автомагістралі M9 близько 3-ї години ночі, 16 серпня.

Поліція вважає, що цей інцидент є останнім з серії, що наслідують страшний тренд соціальних мереж, де водіїв знімають на відео, коли вони перевищують швидкість, виїзджаючи на зустрічну смугу на автомагістралях.

"Що робить цю безрозсудну поведінку ще більш жахливою, так це те, що в деяких випадках це робиться заради лайків у соціальних мережах, незалежно від потенційно руйнівного впливу, який це може мати на невинних людей та на них самих", — заявив комісар поліції Джастін Келлі.

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Смертельна ДТП у Британії Фото: Скріншот

Того дня BMW зіткнувся з автомобілем Hyundai, в якому перебували четверо членів однієї родини, які їхали до аеропорту Дубліна. Водія та пасажира автомобіля, обом близько 30 років, доставили до лікарні університету Таллахта, і вони перебувають у "критичному стані", повідомляє поліція.

Ця аварія стала другою за трохи більше аніж тиждень, де постраждали водії та пасажири внаслідок того, що транспортний засіб виїхав на зустрічну смугу руху. Дев'ять людей отримали травми внаслідок лобового зіткнення на автомагістралі M50 у Дубліні 9 серпня. Пізніше було встановлено, що автомобіль був викрадений.

Поліція розслідує інформацію, чи був BMW, який врізався в Hyundai, викраденим.

Згідно з кількома джерелами, місце аварії було настільки жахливим, що поліція спочатку подумала, що внаслідок зіткнення загинули лише четверо підлітків, оскільки їх тіла було видно серед уламків BMW, повідомляє Irish Mirror .

Але пізно вдень, коли спеціалісти забрали автомобіль з місця події, поліція знайшла під ним п'яте тіло.

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