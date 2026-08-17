"Война пяти стран": экстрасенс предупредил о возможном крупном конфликте до конца 2026 года

Крейг Гамильтон-Паркер, которого называют "Пророком Судьбы", утверждает, что предсказал смерть королевы Великобритании, а теперь предупреждает, что в мире может начаться "война пяти стран".

Экстрасенс, который также утверждает, что предсказал Covid-19, выступил с суровым предупреждением о том, что новая война начнётся до конца 2026 года, пишет Daily Star.

От COVID-19 до новой войны: громкие прогнозы экстрасенса

Крейг Гамильтон-Паркер, которого иногда также называют "новым Нострадамусом", приобрел широкую известность благодаря своим удивительным предсказаниям.

В частности, ещё в 2017 году он заявлял, что гриппоподобное заболевание в будущем распространится по всему миру.

В недавнем видео на YouTube Крейг опубликовал тревожный прогноз на ближайшие месяцы, заявив, что, судя по его прогнозам, в октябре 2026 года может разразиться конфликт с участием до пяти стран.

Відео дня

Он подчеркнул, что прогноз был составлен на основе нескольких показателей, а не одного источника.

"Я думаю, что мы можем составить представление о том, что происходит в мире. У нас есть период предупреждения между 2026 и 2027 годами. Это один из крупных периодов тревог, о котором я много говорил в своих прогнозах. Между августом и сентябрем 2026 года существует вероятность роста числа войн и международных конфликтов. Одно из исследований показывает, что в конфликт могут быть втянуты целых пять стран. Это уже не за горами", — сказал он, обращаясь к своим 243 000 подписчикам.

Что экстрасенс говорит о будущем Трампа

Кроме того, Крейг высказал ряд других тревожных прогнозов на будущее, многие из которых касаются президента США Дональда Трампа. Недавно он опубликовал пугающий прогноз об "опасности для жизни" 80-летнего политика.

Экстрасенс, который также утверждает, что предсказал Brexit и победу Трампа на выборах 2016 года, рассказал, что грозит американскому лидеру.

По его словам, президент США оказался в некой кризисной ситуации, которая, по его мнению, достигнет критической точки в ближайшие месяцы.

"Я не предполагаю, что начнётся ядерная война или что-то подобное. Но это своего рода символично, потому что сны всегда преувеличивают вещи, но это заставило меня почувствовать, что сейчас действительно существует высокий риск и опасность для жизни не только Трампа, но и других членов американской администрации в целом", — рассказал он.

Экстрасенс считает, что сообщения о том, что Трамп тайно заменил самолеты в Анкаре после саммита НАТО, служат тому доказательством.

Кроме того, он заявил, что Трамп останется на посту президента США на беспрецедентный (и неконституционный) третий срок.

Напомним, что самопровозглашённый "живой Нострадамус" Атос Саломе предупреждает об арктическом конфликте между Россией и НАТО.

Ранее "Фокус" сообщал о том, что"Спящий пророк" предсказал события 2026 года. Известный прогностик Эдгар Кейси рассказал, что в этом году человечеству следует быть начеку в связи с целым рядом катастроф.