"Війна п'яти країн": екстрасенс попередив про можливий великий конфлікт до кінця 2026 року

Крейг Гамільтон-Паркер, якого називають "Пророком Долі", стверджує, що передбачив смерть королеви Британії, а тепер попереджає, що у світі може розпочатися "війна п'яти країн".

Екстрасенс, який також стверджує, що передбачив Covid-19 виступив з суворим попередженням, що нова війна розпочнеться до кінця 2026 року, пише Daily Star.

Від COVID-19 до нової війни: гучні прогнози екстрасенса

Крейг Гамільтон-Паркер, якого іноді також називають "новим Нострадамусом", здобув широку популярність завдяки своїм надзвичайним передбаченням.

Зокрема, ще у 2017 році він казав, що грипоподібна хвороба в майбутньому пошириться по всьому світу.

У нещодавньому відео на YouTube Крейг опублікував тривожний прогноз щодо наступних місяців, стверджуючи, що його прогнози вказують на те, що в жовтні 2026 року може спалахнути конфлікт за участю до п'яти країн.

Відео дня

Він наголосив, що прогноз був зроблений на основі кількох показників, а не одного джерела.

"Я думаю, що ми можемо скласти картину того, що відбувається у світі. У нас є період попередження між 2026 і 2027 роками. Це один з великих періодів тривог, про який я багато говорив у своїх прогнозах. Між серпнем і вереснем 2026 року існує ймовірність зростанням війн та міжнародними конфліктами. Одне з досліджень показує, що в конфлікт можуть бути втягнуті аж п'ять країн. Це вже не за горами", — сказав він, звертаючись до своїх 243 000 підписників.

Що екстрасенс каже про майбутнє Трампа

Крім того, Крейг зробив низку інших тривожних прогнозів на майбутнє, багато з яких стосуються президента США Дональда Трампа. Нещодавно він опублікував моторошний прогноз про "небезпеку для життя" для 80-річного політика.

Екстрасенс, який також стверджує, що передбачив Brexit та перемогу Трампа на виборах 2016 року, розповів, що загрожує американському лідеру.

За його словами, президент США опинився в певній формі кризи, яка, на його думку, досягне критичної точки в найближчі місяці.

"Я не передбачаю, що буде ядерна війна чи щось подібне. Але це свого роду символічно, бо сни завжди перебільшують речі, але це змусило мене відчути, що зараз існує справді високий ризик і небезпека для життя не лише Трампа, а й інших членів американської адміністрації загалом", — розповів він.

Екстрасенс вважає, що повідомлення про те, що Трамп таємно замінив літаки в Анкарі після саміту НАТО, служать тому доказом.

Також він заявив, що Трамп залишиться на посаді президента США протягом безпрецедентного (і неконституційного) третього терміну.

Нагадаємо, що самопроголошений "живий Нострадамус" Атос Саломе попереджає про арктичний конфлікт між Росією та НАТО.

Раніше Фокус повідомляв про те, що "Сплячий пророк" передбачав про 2026 рік. Відомий прогнозист Едгар Кейсі розповів, що цього року людству треба бути уважним щодо низки катастроф.