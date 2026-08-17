"Какой магний пьет ваша подруга": украинская блогерша стала звездой сети после курьезного прыжка
Украинская блогерша Соля Шамрай оказалась в курьезной ситуации во время празднования, которое транслировалось в прямом эфире TikTok.
Девушка решила, что сможет пролететь сквозь воздушный шарик в форме обручального кольца, но у неё это не получилось. Зато фрагмент ролика с её падением разлетелся по украинским и международным пабликам. Позже сама блогерша Соля Шамрай рассказала в Threads, как себя чувствует после падения
"Это — я! И тем, кто переживал, — я жива. Жду всех в TikTok", — написала она, подчеркнув, что падение было совершенно незапланированным и произошло случайно.
На видео видно, что инцидент произошел в одном из деревянных коттеджей для отдыха. На ролике виден празднично накрытый стол с зажженными свечами и большим серебристым шаром в форме обручального кольца с бриллиантом.
Но неожиданно блогерша решила, что сможет пролететь сквозь кольцо в форме обруча, однако упала.
Рядом с ней стояла ещё одна гостья, которая просматривала телефон и вообще не реагировала на ситуацию, разыгравшуюся у неё за спиной.
Реакция пользователей сети
После того как видео попало в популярные паблики, сотни пользователей Threads на странице блогерши активно обсуждали как само падение, так и жесткую реакцию подруги со смартфоном.
- "Вы разве не знаете, что последние двое суток вся планета следит за вами?"
- "Подскажите, какой магний пьёт ваша подруга с телефоном в руках?"
- "Теперь вопрос в другом: как найти вашу подругу? Она мне напомнила парня во Львове, когда Анджелина Джоли приехала".
- "Вы просто невероятны! ??? Вы просто взорвали весь интернет. Так замуж ещё никто не врывался?"
- "У меня к вам вопрос: почему это показалось хорошей идеей? Очень интересный ход мыслей в тот момент??"
Напомним, что ужгородский блогер Иван Мельничин, известный благодаря роликам со Светланой, "засветился" в аэропорту Будапешта. Пара, вероятно, планирует совместный отдых.
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