"Какой магний пьет ваша подруга": украинская блогерша стала звездой сети после курьезного прыжка

Украинская блогерша Соля Шамрай оказалась в курьезной ситуации во время празднования, которое транслировалось в прямом эфире TikTok.

Девушка решила, что сможет пролететь сквозь воздушный шарик в форме обручального кольца, но у неё это не получилось. Зато фрагмент ролика с её падением разлетелся по украинским и международным пабликам. Позже сама блогерша Соля Шамрай рассказала в Threads, как себя чувствует после падения

"Это — я! И тем, кто переживал, — я жива. Жду всех в TikTok", — написала она, подчеркнув, что падение было совершенно незапланированным и произошло случайно.

Соля Шамрай — прыжок

На видео видно, что инцидент произошел в одном из деревянных коттеджей для отдыха. На ролике виден празднично накрытый стол с зажженными свечами и большим серебристым шаром в форме обручального кольца с бриллиантом.

Відео дня

Но неожиданно блогерша решила, что сможет пролететь сквозь кольцо в форме обруча, однако упала.

Рядом с ней стояла ещё одна гостья, которая просматривала телефон и вообще не реагировала на ситуацию, разыгравшуюся у неё за спиной.

Реакция пользователей сети

После того как видео попало в популярные паблики, сотни пользователей Threads на странице блогерши активно обсуждали как само падение, так и жесткую реакцию подруги со смартфоном.

"Вы разве не знаете, что последние двое суток вся планета следит за вами?"

"Подскажите, какой магний пьёт ваша подруга с телефоном в руках?"

"Теперь вопрос в другом: как найти вашу подругу? Она мне напомнила парня во Львове, когда Анджелина Джоли приехала".

"Вы просто невероятны! ??? Вы просто взорвали весь интернет. Так замуж ещё никто не врывался?"

"У меня к вам вопрос: почему это показалось хорошей идеей? Очень интересный ход мыслей в тот момент??"

Напомним, что ужгородский блогер Иван Мельничин, известный благодаря роликам со Светланой, "засветился" в аэропорту Будапешта. Пара, вероятно, планирует совместный отдых.

Кроме того, украинская блогерша Таня Люмьер рассказала о своих отношениях с мужчинами, один из которых был на 17 лет старше, а другой — на 15 лет моложе. Её пост вызвал активное обсуждение в соцсети.