Теперь в Дубае с напарником? Скандально известная блогерша Светлана уехала из Украины (фото)

Ужгородский блогер Иван Мельничин, известный благодаря роликам со Светланой, "засветился" в аэропорту Будапешта. Пара, вероятно, планирует совместный отдых.

Рядом с блогером Иваном Мельничиным, который уехал за границу, заметили главную героиню его видео – Светлану из Ужгорода. Сам инфлюенсер подогрел интригу шутливым сторис о "шейхе", из-за которого подписчики заподозрили, что пара направляется в Дубай. Что о них известно сейчас, – читайте в материале Фокуса.

"Я понимаю, что ехать со Светланой туда рискованно. В Дубае совсем другие законы и правила поведения, и то, что можно себе позволить в Украине, там может иметь совершенно другие последствия. Особенно когда Светлана может громко кричать, показывать "факи" и эмоционально реагировать. Я это прекрасно понимаю, но я пообещал – поэтому должен сдержать свое слово", — написал блогер.

Відео дня

Слава в 2022 году

Слава пришла к дуэту в 2022 году буквально за сутки: Иван снял на видео, как ромка Светлана попросила у него 20 гривен, и именно эта сцена разлетелась по сети, набрав миллионы просмотров.

С тех пор блогер продолжил снимать с ней сторис, а Светлана из случайной прохожей превратилась в узнаваемую героиню социальных сетей.

Часть аудитории обвинила Мельничина в том, что он зарабатывает на образе женщины с инвалидностью ради популярности. Блогер публично не опровергал эту критику, продолжая снимать с девушкой новые ролики.

Выезд за границу

Появление Мельничина в Будапеште – не его первая поездка за границу. Ранее блогер уже объяснял подписчикам, что временно покинул страну, поскольку опасается того, что происходит внутри страны.

Находясь в Турции, Иван рассказал, что неизвестные проникли во двор его дома и разбили автомобиль, написав на нём оскорбительное слово "ухилянт".

Сам Мельничин прокомментировал то, что увидел на записи с камер, спокойно, но решительно: "Я принял для себя одно решение — я возвращаюсь в Украину".

Напомним, ранее Фокус писал:

Скандально известный блогер Волошин признался в новом романе – его избранницей стала модель с OnlyFans.

Публицист Марк Фейгин тем временем рассказал, какая разница в возрасте разделяет его с женой-украинкой – 15 лет.

А вот блогер Анастасия Скальницкая заявила, что у хирурга Дениса Ю. нет лицензии пластического хирурга. Этому заявлению предшествовали жалобы звезды шоу "Супермама" на неудачную маммопластику.