Тепер в Дубаї з напарником? Одіозна блогерка Світлана виїхала з України (фото)

Ужгородський блогер Іван Мельничин, відомий завдяки роликам зі Світланою, "засвітився" в аеропорту Будапешта. Парочка, ймовірно, планую спільний відпочинок.

Поруч з блогером Іваном Мельничином, який вибрався за кордон, помітили головну героїню його відео – Світлану з Ужгорода. Сам інфлюенсер підігрів інтригу жартівливою сторіс про "шейха", через яку підписники запідозрили, що пара прямує до Дубая. Що про них відомо зараз, – читайте у матеріалі Фокусу.

"Я розумію, що їхати із Світланою туди ризиковано. У Дубаї зовсім інші закони та правила поведінки, і те, що можна собі дозволити в Україні, там може мати зовсім інші наслідки. Особливо коли Світлана може голосно кричати, показувати "фак" та емоційно реагувати. Я це прекрасно розумію, але я пообіцяв – тому маю дотримати свого слова", – написав блогер.

Відео дня

Слава у 2022 році

Слава прийшла до дуету у 2022 році буквально за добу: Іван зняв на відео, як ромка Світлана попросила в нього 20 гривень, і саме ця сцена розлетілася мережею, зібравши мільйони переглядів.

Відтоді блогер продовжив знімати з нею сторіс, а Світлана з випадкової перехожої перетворилася на впізнавану героїню соціальних мереж.

Частина аудиторії звинуватила Мельничина в тому, що він заробляє на образі жінки з інвалідністю заради популярності. Цю критику блогер публічно не спростовував, продовжуючи знімати з дівчиною нові ролики.

Виїзд за кордон

Поява Мельничина в Будапешті – не перший його вояж за кордоном. Раніше блогер уже пояснював підписникам, що тимчасово покинув країну, бо боїться того, що відбувається всередині держави.

Перебуваючи у Туреччині, Іван розповів, що невідомі проникли на подвір'я його будинку та розбили автомобіль, написавши на ньому образливе слово "ухилянт".

Сам Мельничин прокоментував побачене на записі з камер спокійно, але рішуче: "Я вирішив для себе одне – я повертаюся в Україну".

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