"Який магній пʼє ваша подруга": українська блогерка стала зіркою мережі після курйозного стрибка

Українська блогерка Соля Шамрай потрапила у курйозну ситуацію під час святкування, яке транслювалось у прямому ефірі TikTok.

Дівчина вирішила, що зможе пролетіли крізь повітряну кульку у вигляді обручки, але в неї не вийшло цього зробити. Натомість шматок ролика з її падінням розійшовся українськими та міжнародними пабліками. Пізніше сама блогерка Соля Шамрай розповіла у Threads, як себе почуває після падіння

"Це — я! І хто переймався — я жива. Чекаю усіх в Тік-Тоці", — написала вона, підкресливши, що падіння було абсолютно незапланованим і сталося випадково.

Соля Шамрай стрибок

На відео видно, що інцидент трапився в одному із відпочинкових дерев'яних котеджів. На ролику видно святково накритий стіл із запаленими свічками та великою сріблястою кулею у формі заручального персня з діамантом.

Відео дня

Але несподівано блогерка вирішила, що зможе пролетіти крізь кільце у формі обручки, проте впала.

Поруч біля неї була інша гостя, яка переглядала телефон і взагалі не реагувала на ситуацію, що відбулась за її спиною.

Реакція користувачів мережі

Після того, як відео залетіло у популярні пабліки, сотні користувачів Threads на сторінці блогерки активно обговорювали як падіння, так і залізобетонну реакцію подруги зі смартфоном.

"Ви не в курсі, що останні дві доби вся планета за Вами спостерігає?"

"Підкажіть, який магній пʼє ваша подруга з телефоном у руках?"

"Тепер питання в іншому: як знайти вашу подругу? Вона мені нагадала хлопця у Львові, коли Анджеліна Джолі приїхала".

"Ви неймовірна! ??? просто взірвали весь інтернет. Так заміж ще ніхто не вривався?"

"Пані маю питання: Чому це показалось хорошою ідеєю? Дуже цікавий хід думок в той момент??"

Нагадаємо, що ужгородський блогер Іван Мельничин, відомий завдяки роликам зі Світланою, "засвітився" в аеропорту Будапешта. Парочка, ймовірно, планую спільний відпочинок.

Також українська блогерка Таня Люмʼєр розповіла про свої стосунки з чоловіками, один з яких був на 17 років старшим, а інший на 15 років молодшим. Її допис викликав активне обговорення у соцмережі.