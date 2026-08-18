Автомобиль с подростками сорвался со скалы: пятеро 17-летних юношей погибли в ДТП

В США пятеро 17-летних юношей погибли после того, как их автомобиль сорвался с обрыва. Родные и друзья подростков не понимают, как произошла авария, ведь они не превышали скорость и не употребляли запрещенных веществ и алкоголя.

Трое из них пристегнули ремни безопасности, только двое подростков вылетели из машины во время ДТП, поскольку не сделали этого, ещё до того, как на место происшествия прибыли службы экстренной помощи, пишет Daily Mirror.

Подростков, которым было по 17 лет, признали погибшими в воскресенье утром после того, как службы экстренной помощи прибыли на склон холма в Гранд-Джанкшн, штат Колорадо.

В полиции сообщили, что ребята ехали по жилой улице с крутыми спусками, когда поздно вечером их автомобиль съехал с дороги.

Обломки автомобиля были обнаружены утром около 07:45 после того, как спасатели получили сообщение о том, что автомобиль, возможно, сорвался с обрыва.

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Пятеро подростков погибли в ДТП Фото: Скриншот

Управление коронера округа сообщило, что трое молодых людей, включая водителя и пассажира на переднем сиденье, были пристегнуты ремнями безопасности.

Двое других не были пристегнуты ремнями безопасности и были выброшены из автомобиля во время аварии. Все пятеро мальчиков, проживавшие в Гранд-Джанкшен, были признаны погибшими на месте происшествия.

В настоящее время ведётся расследование причин аварии; следователи рассматривают версию о том, что водитель мог потерять управление автомобилем.

Полиция официально не установила личности погибших, поскольку им было меньше 18 лет, но опечаленные близкие родственники написали, что погибли Брейден Тейлор, Тристан Такер, Тайтус Гулд, Уильям Симмс и Тайлер Мартинес.

Кроме того, в своих соболезнованиях друзья в социальных сетях отмечают, что не понимают, как и почему произошла авария.

Напомним, что пять человек погибли и четверо получили серьезные травмы в результате лобового столкновения на автомагистрали 16 августа в графстве Килдер в Ирландии.

Кроме того, известную инфлюенсершу укусила 2-метровая акула во время дайвинга в Бразилии. Этот инцидент произошёл на фоне роста популярности опасного тренда с вирусными трюками для создания вирусного контента.