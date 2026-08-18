Автомобіль з підлітками зірвався зі скелі: п'ятеро 17-річних хлопців загинули у моторошній ДТП

У США п'ятеро 17-річних хлопців загинули після того, як їхній автомобіль з'їхав з обриву. Рідні та друзі підлітків не розуміють, як сталася аварія, адже вони не перевищували швидкість та не вживали заборонених речовин і алкоголю.

Троє з них пристібнули ремінь безпеки, лише двоє підлітків вилетіли з машини під час ДТП, бо не зробили цього, ще до того, як на місце події прибули служби екстреної допомоги, пише Daily Mirror.

Підлітків, яким було по 17 років, оголосили мертвими в неділю вранці після того, як служби екстреної допомоги прибули на схил пагорба в Гранд-Джанкшен, штат Колорадо.

У поліції повідомили, що хлопці їхали житловою вулицею з крутими спусками, коли пізно ввечері їхній автомобіль з'їхав з дороги.

Уламки автомобіля було знайдено вранці близько 07:45 ранку після того, як рятувальники отримали повідомлення про те, що автомобіль, можливо, з'їхав з краю обриву.

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П'ятеро підлітків загинули у ДТП Фото: Скріншот

Управління коронера округу повідомило, що троє хлопців, включаючи водія та пасажира на передньому сидінні, були пристебнуті ременями безпеки.

Двоє інших не були пристебнуті ременями безпеки і їх викинуло з автомобіля під час аварії. Усіх п'ятьох хлопчиків, які проживали в Гранд-Джанкшен, було оголошено мертвими на місці події.

Зараз триває розслідування причин аварії, детективи розглядають можливість того, що водій міг не впоратися з кермуванням.

Поліція офіційно не ідентифікувала жертв, оскільки їм було менше 18 років, але розбиті горем близькі родичі написали, що того не стало Брейдена Тейлора, Трістана Такера, Тайтуса Гулда, Вільяма Сіммса та Тайлера Мартінеса.

Крім того, у своїх співчуттях друзі в соціальних мережах відзначають, що не розуміють, як і чому сталася аварія.

Нагадаємо, що п'ятеро людей загинули та четверо отримали серйозні травми внаслідок лобового зіткнення на автостраді 16 серпня у графстві Кілдер, що в Ірландії.

Також відому інфлюенсерку вкусила 2-метрова акула під час дайвінгу у Бразилії. Цей інцидент трапився на тлі зростання популярності небезпечного тренда з вірусними трюками для вірусного контенту.