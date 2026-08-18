Отправились в романтическое путешествие: молодожены погибли во время медового месяца на курорте

Молодожены после свадьбы наслаждались путешествием на долгожданном греческом острове Сифнос. Но их прогулка на вертолете закончилась ужасной трагедией.

17 августа вечером на популярном среди туристов острове Сифнос разбился вертолёт. По данным греческой пожарной службы, все трое человек, находившиеся на борту, погибли, пишет издание Bild.

Счастливая пара была в свадебном путешествии

По сообщениям греческих СМИ, погибшие — опытный пилот из Греции и молодожёны из Великобритании. Пара проводила медовый месяц в Греции. Погибших зовут Алекс Кроми и Мари Эберт. Они забронировали номер на острове. А пилотом был Джордж Р., отец троих взрослых детей.

Сообщается, что небольшой вертолёт Bell 206 разбился примерно в 18:17 по местному времени перед посадкой вблизи посадочной площадки на острове. Вертолет загорелся от удара. Во время тушения пожара спасатели, прибывшие на место трагедии, обнаружили три обугленных тела.

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Авария произошла всего в 30 метрах от посадочной площадки вертолета и недалеко от домов.

Причина трагедии пока неизвестна. Однако видеозапись показывает, что вертолёт начал странно двигаться за несколько секунд до аварии, что свидетельствует об отказе хвостового ротора.

В свою очередь, заместитель мэра острова сообщил, что очевидцы слышали чрезвычайно громкий шум и видели дым непосредственно перед ударом. Расследование установит, был ли это связан с техническим неисправностью.

Напомним, что 17-летняя инфлюенсерша София Мурильо погибла вместе со своей мамой Венди Манрике и бабушкой Росио Кубильос в ходе ужасающей трагедии в Бразилии.

Кроме того, 4 августа в Мексике во время съемок перед рестораном KFC двое киллеров на мотоцикле убили 24-летнего комика Сезара Гастелума.