Полетіли у романтичну прогулянку: молодята загинули під час медового місяця на курорті

Молоде подружжя після свого весілля насолоджувалися подорожжю на омріяному грецькому острові Сіфнос. Але їхня пругулянка на гелікоптері закінчилася жахливою трагедією.

17 серпня увечері на популярному серед туристів острові Сіфнос зазнав аварії гелікоптер. За даними грецької пожежної служби, всі троє людей на борту загинули, пише видання Bild.

Щаслива пара була у весільній подорожі

За повідомленням грецьких ЗМІ, загиблі — досвідчений пілот з Греції та молодята з Великої Британії. Пара проводила медовий місяць у Греції. Жертв звуть Алекс Кромі та Марі Еберт. Вони забронювали номер на острові. А пілотом був Джордж Р., батько трьох дорослих дітей.

Повідомляється, що невеликий гелікоптер Bell 206 розбився приблизно о 18:17 за місцевим часом, перед посадкою поблизу посадкового майданчика острова. Літак спалахнув від удару. Під час гасіння пожежі рятувальники, які прибули на місце трагедії, знайшли три обвуглені тіла.

Відео дня

Аварія сталася лише за 30 метрів від посадкового майданчика гелікоптера та недалеко від будинків.

Причина трагедії наразі невідома. Але відеозапис показує, що гелікоптер почав дивно рухатися за кілька секунд до аварії, що свідчить про відмову хвостового ротора.

Натомість заступник мера острова сказав, що очевидці чули надзвичайно гучний шум і бачили дим безпосередньо перед ударом. Розслідування встановить, чи був пов'язаний технічний дефект.

Нагадаємо, що 17-річна інфлюенсерка Софія Мурільйо загинула разом зі своєю мамою Венді Манріке та бабусею Росіо Кубільйос під час моторошної трагедії у Бразилії.

Також 24-річного коміка Сезара Гастелума вбили двоє кілерів на мотоциклі під час зйомок перед рестораном KFC у Мексиці 4 серпня.