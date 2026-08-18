Инфлюенсерка отправилась на свидание и пропала: через несколько дней на винограднике нашли обгоревший труп, — СМИ

В районе Сен-Жиль во Франции рабочий на винограднике обнаружил обгоревший труп женщины. Семья известной тиктокерши убеждена, что тело принадлежит инфлюенсерше Соне Беллина, пропавшей 10 августа во Франции.

По сообщениям французских СМИ, прокуратура расследует дело как убийство, пишет издание Bild.

Как сообщает газета "Ouest-France", рабочий обнаружил тело среди рядов виноградных лоз в муниципалитете Гар на юге Франции. Полиция начала расследование убийства. Следователи осматривают место происшествия в Сен-Жиле на предмет наличия судебно-медицинских доказательств. Ожидается, что сравнение ДНК окончательно подтвердит личность погибшей.

Виноградники в районе Сен-Жиль, Франция Фото: Скриншот

Кто такая Соня Беллина

Блогерша набрала около 260 000 подписчиков в TikTok. В сентябре ей должно исполниться 30 лет. К празднику её семья уже планировала вечеринку. В 2025 году она прекратила деятельность на своём канале, где в основном публиковала видео с синхронизацией губ. Это ролики, в которых люди молча или своим голосом имитируют движения губ под чью-то аудиодорожку. Этот формат стал популярным в приложениях TikTok и Musical.ly, а сегодня является одним из самых распространённых видеоформатов в социальных сетях.

Відео дня

Прокуратура пока не обнародовала никаких подробностей о подозреваемых или мотиве. Сестра жертвы сообщила, что Соня должна была пойти на свидание в вечер своего исчезновения. Как рассказала Миа, она уже встречалась с этим мужчиной ранее.

Сообщается, что после исчезновения звезды социальных сетей её семья столкнулась со слухами и кибербуллингом. В частности, в социальных сетях утверждается, что Соня работала эскорт-моделью. Семья заявила, что обратилась в TikTok с просьбой удалить все упомянутые публикации.

Напомним, что 17-летняя инфлюенсерша София Мурильо погибла вместе со своей мамой Венди Манрике и бабушкой Росио Кубильос в результате ужасающей трагедии в Бразилии.

Кроме того, известную инфлюенсершу укусила 2-метровая акула во время дайвинга в Бразилии. Этот инцидент произошёл на фоне роста популярности опасного тренда с вирусными трюками для создания вирусного контента.