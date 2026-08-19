Золото на 9 миллионов евро свело людей с ума: кладоискатели штурмуют место находки

Город Дендермонде штурмуют золотоискатели и другие люди. Ведь недавно рабочий нашел 49 золотых слитков и несколько тысяч монет на строительной площадке. Клад стоимостью около 9 миллионов евро, по-видимому, был замурован в стене бывшей пивоварни несколько десятилетий назад.

После сенсационной находки, о которой сообщили СМИ по всему миру, в Бельгию устремляются охотники за сокровищами под самыми абсурдными предлогами и по самым загадочным причинам, пишет издание Bild.

"Мы получаем электронные письма со всех уголков мира. Мы даже получали подсказки из того мира. Кто-то вспомнил из прошлой жизни, что где-то спрятал золото, но не мог точно вспомнить, где. Он сказал, что это было около 60 лет назад и что это настоящее золото", — сказал начальник полиции Патрик Фейс.

После сенсационной находки в Бельгию устремились охотники за сокровищами Фото: Скриншот

Охотники за сокровищами пробираются на строительную площадку

По данным полиции, к ним даже поступил запрос из Латвии.

"Кто-то рассказал нам о своём дедушке, который якобы работал в то время в Дендермонде, вероятно, на пивоварне Van Assche. Потом дед вернулся на родину и всю жизнь говорил: "Я миллионер, я где-то в стене спрятал свои деньги". Но он не мог точно вспомнить, где именно", — говорится в сообщении.

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Атмосфера "золотой лихорадки" охватила и строительную площадку дома, принадлежащего некоммерческой организации CAW. После сообщения о находке люди продолжали прибывать на место.

Студент надеется получить 4,5 миллиона евро за находку

Если законный владелец не появится в течение пяти лет, то половину получит тот, кто нашел клад, а также владелец недвижимости, на территории которой была сделана находка, — а это будет некоммерческая организация CAW.

Сокровище впервые обнаружил на строительной площадке 18-летний студент Кобе.

В свою очередь, бывший мэр Дендермонде, историк Пит Бюйзе, выдвигает свою теорию. Он считает, что золото замуровала состоятельная семья Ван Аше. Ведь клад датируется периодом после Второй мировой войны. К тому времени семья Ван Аше уже обладала огромным состоянием. По мнению историка, вполне возможно, что они инвестировали средства в золото. А после смерти последнего потомка в 1982 году здание было подарено аббатству Дендермонде с условием, что оно будет использовано для благотворительных целей.

В Бельгии нашли золото на строительной площадке

Полиция расследует "преступную связь с золотом"

Сегодня золото хранится в государственном хранилище с высоким уровнем безопасности.

"В отношении скрытых предметов действуют особые правила", — рассказала Шэрон Бивис, представительница министерства юстиции.

По словам полиции, они сотрудничают с прокуратурой, чтобы установить, существует ли "уголовная связь с золотом". Остальное — это гражданское дело. Лица, которые могут быть потенциальными владельцами, должны проконсультироваться с адвокатом или нотариусом, чтобы уточнить свои претензии. До тех пор таинственное сокровище будет храниться в сейфе.

Напомним, что во время ремонта поместья в Бельгии строители обнаружили золотые слитки и монеты на сумму 9 млн евро. После этого полиции пришлось опубликовать предупреждение для "черных археологов" о том, что в доме больше не осталось ничего ценного.

Кроме того, более 400 золотых слитков отправлялись в США в качестве оплаты за военную помощь от СССР, когда немецкие корабли потопили британское судно "Edinburgh".