Будут прятать свое состояние: в Альпах выдалбливают скалы и строят огромные сейфы для богатых (фото)

В швейцарском Лунгерне глубоко внутри горы строят целые хранилища для сверхбогатых. Их сокровища имеют настолько неоценимую ценность, что их необходимо надежно спрятать в Альпах.

Золото, деньги, произведения искусства и даже роскошные автомобили будут защищены от воров, атак дронов и стихийных бедствий в горном массиве Брюнинг в швейцарском кантоне Обвальден, пишет Bild.

Сегодня швейцарские горы превращаются в крепость для частных активов самых богатых людей мира. Им обещают максимальную безопасность, абсолютную анонимность и защиту практически от всех возможных угроз.

За этим многомиллионным проектом стоит компания Brünig Mega Safe AG, принадлежащая предпринимателю Томасу Гассеру. Подземные хранилища в настоящее время строятся на глубине более 100 метров внутри горы.

В Швейцарских Альпах строят подземные хранилища для сверхбогатых Фото: Скриншот

Строительство сокровищницы в Альпах: что известно

"Строительство помещения с высоким уровнем безопасности завершено. В январе мы начнём строительство портала для складов", — рассказал Гуго Шиттенгельм, член совета директоров Brünig Mega Safe AG.

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Строительство началось в январе 2026 года. Первые сейфы могут быть готовы в 2028 году.

Хранилище для богатых в настоящее время является одним из самых необычных строительных проектов в Европе. Цены на одно хранилище достигают одного миллиона евро за 99 лет. Говорят, что их безопасность приравнивается к безопасности Швейцарского национального банка. Первые контракты с клиентами уже подписаны.

В Швейцарии горный массив часто состоит из множества отдельных земельных участков. Они могут принадлежать муниципалитетам, корпорациям, частным лицам или компаниям. Многие бывшие военные туннели также были приватизированы. Некоторые туннели используются в качестве сырных погребов, грибных ферм, стрельбищ, центров обработки данных или складов.

Убежища для богатых в Альпах Фото: Скриншот

Сколько сейфов будет в Альпах

В горном массиве Брюнинг в Альпах планируется строительство от 20 до 25 сейфов. Права покупателей сейфов, гарантированные на десятилетия вперёд, будут даже зарегистрированы в земельном реестре. Это означает, что с юридической точки зрения каменная камера больше похожа на недвижимость, чем на банковский ящик.

В будущем доступ для владельцев будет затруднен: каждый, кто захочет попасть на объект, должен будет пройти через несколько контрольно-пропускных пунктов.

"Сначала вам нужно будет пройти через шлюз. Придётся выйти из транспортного средства. Будут проведены различные проверки", — рассказал Томас Гассер, председатель совета директоров Brünig Mega Safe AG.

Из соображений безопасности дальнейшие подробности не будут разглашаться. Там можно хранить всё, кроме наркотиков и взрывчатки.

Напомним, что жуткие косметологические инъекции стали новым трендом среди богачей.

Также "Бункер миллиардеров" называют остров Индиан-Крик в Южной Калифорнии, где богачи и политики живут своей очень состоятельной общиной. Ранее здесь приобрел недвижимость глава Amazon Джефф Безос.