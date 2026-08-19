Ховатимуть свої статки: в Альпах видовбують скелі і будують величезні сейфи для надбагатих (фото)

У швейцарському Лунгерні глибоко всередині гори будують цілі сховища для надбагатих. Їхні скарби мають таку неоціненну цінність, що їх необхідно надійно заховати в Альпах.

Золото, гроші, твори мистецтва і навіть розкішні автомобілі будуть захищені від злодіїв, атак дронів та стихійних лих у гірському масиві Брюнінг у швейцарському кантоні Обвальден, пише Bild.

Сьогодні швейцарські гори перетворюються на фортецю для приватних активів найбагатших людей світу. Їм обіцяють максимальну безпеку, абсолютну анонімність та захист практично від усіх можливих загроз.

За цим багатомільйонним проектом стоїть компанія Brünig Mega Safe AG, що належить підприємцю Томасу Гассеру. Підземні сховища зараз будуються на глибині понад 100 метрів усередині гори.

У Швейцарських Альпах будують підземні сховища для надбагатих Фото: Скріншот

Будівництво скарбниці в Альпах: що відомо

"Будівництво приміщення з високим рівнем безпеки завершено. У січні ми розпочнемо будівництво порталу для складів", — розповів Гуго Шиттенгельм, член ради директорів Brünig Mega Safe AG.

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Будівництво розпочалося в січні 2026 року. Перші сейфи можуть бути готові у 2028 році.

Сховище для багатих наразі є одним із найнезвичайніших будівельних проектів у Європі. Ціни на одне сховище сягають одного мільйона євро на 99 років. Кажуть, що їх безпека прирівнена до Швейцарського національного банку. Початкові контракти з клієнтами вже підписані.

У Швейцарії гірський масив часто складається з численних окремих земельних ділянок. Вони можуть належати муніципалітетам, корпораціям, приватним особам або компаніям. Багато колишніх військових тунелів також були приватизовані. Деякі тунелі служать сирними льохами, грибними фермами, стрільбищами, центрами обробки даних або складами.

Сховища для багатих у Альпах Фото: Скріншот

Скільки сейфів буде в Альпах

У гірському масиві Брюнінг в Альпах планується будівництво від 20 до 25 сейфів. Права покупців сейфів, забезпечені десятиліттями, будуть навіть зареєстровані в земельному реєстрі. Це означає, що з юридичної точки зору кам'яна камера більше схожа на нерухомість, аніж на банківську скриньку.

Майбутній доступ для власників буде складним: кожен, хто захоче потрапити на об'єкт, повинен буде пройти через кілька контрольно-пропускних пунктів.

"Спочатку вам потрібно пройти через шлюз. Потрібно буде вийти з транспортного засобу. Будуть проведені різні перевірки", — розповів Томас Гассер, голова ради директорів Brünig Mega Safe AG.

З міркувань безпеки подальші подробиці не розголошуватимуться. Там можна зберігати все, крім наркотиків та вибухівки.

Нагадаємо, що моторошні косметологічні ін'єкції стали новим трендом серед багатіїв.

Також "Бункер мільярдерів" називають острів Індіан-Крік у Південній Каліфорнії, де багатії та політики живуть своєю дуже заможною спільнотою. Раніше тут придбав нерухомість глава Amazon Джефф Безос.