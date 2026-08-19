"Это уже не за горами": "путешественник во времени" заявил, что будущее Земли под угрозой из-за политиков

Британец, утверждающий, что он "путешественник во времени" из 6491 года, озадачил пользователей сети, заявив, что будущее планеты Земля находится под угрозой.

Мужчина в маске называл себя Джеймсом Оливером и рассказал, что он родом из далекой галактики и якобы застрял на Земле, пишет Daily Star.

По словам самопровозглашённого путешественника во времени, разрушительное воздействие глобального потепления ведёт нашу планету к полной катастрофе.

Мужчина в маске рассказал об угрозе для Земли

Изменение климата, как он подчеркивал, приведет к множеству "довольно серьезных проблем" и "экологических проблем" в будущем.

Общаясь с поклонниками паранормальных явлений на YouTube-канале Panorama Elite, Джеймс объяснил кризис как природными явлениями, так и поведением людей.

"Я не очень хорошо разбираюсь в этой области, но, зная результат, скажу, что, как мне кажется, это сочетание того и другого. Время — это река, знаете, вы не можете изменить направление реки, бросая в нее камешки, но вы можете подойти поближе, не так ли? Я бы сказал, что осторожность в отношении экологических проблем является важной составляющей того, что будет происходить в ближайшее время", — сказал он.

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Так называемый "путешественник во времени" также подверг критике современный политический ландшафт, заявив, что противоречивая политика препятствует появлению реальных решений.

Джеймс призвал страны мира объединиться для преодоления кризиса, связанного с глобальным потеплением.

"Похоже, что мировая политика резко сорвалась с идиотского дерева и сломала все ветки на своём пути. Дело не в том, что у вас в политике нет умных людей — они у вас есть, просто они не умеют работать вместе. У вас такой раскол между народами, и это просто не способствует общему благу человечества. Сотрудничество и совесть — это два ключевых фактора, определяющих будущее для вас самих", — считает он.

Ранее Джеймс появлялся на YouTube-канале Apex TV, где пытался убедить зрителей, что он настоящий путешественник во времени.

Напомним, что "путешественник во времени" из 2714 года озадачил всех своим заявлением о якобы новой пандемии, которая начнется примерно через 40 лет и будет даже хуже, чем Covid-19.

Кроме того, мужчина, утверждающий, что он "путешественник во времени" из 6000 года, поделился фотографией города будущего. Мужчина озадачил пользователей сети заявлением о том, что он путешествовал во времени и имеет снимок, подтверждающий это.