"Это уже не за горами": "путешественник во времени" заявил, что будущее Земли под угрозой из-за политиков
Британец, утверждающий, что он "путешественник во времени" из 6491 года, озадачил пользователей сети, заявив, что будущее планеты Земля находится под угрозой.
Мужчина в маске называл себя Джеймсом Оливером и рассказал, что он родом из далекой галактики и якобы застрял на Земле, пишет Daily Star.
По словам самопровозглашённого путешественника во времени, разрушительное воздействие глобального потепления ведёт нашу планету к полной катастрофе.
Мужчина в маске рассказал об угрозе для Земли
Изменение климата, как он подчеркивал, приведет к множеству "довольно серьезных проблем" и "экологических проблем" в будущем.
Общаясь с поклонниками паранормальных явлений на YouTube-канале Panorama Elite, Джеймс объяснил кризис как природными явлениями, так и поведением людей.
"Я не очень хорошо разбираюсь в этой области, но, зная результат, скажу, что, как мне кажется, это сочетание того и другого. Время — это река, знаете, вы не можете изменить направление реки, бросая в нее камешки, но вы можете подойти поближе, не так ли? Я бы сказал, что осторожность в отношении экологических проблем является важной составляющей того, что будет происходить в ближайшее время", — сказал он.
Так называемый "путешественник во времени" также подверг критике современный политический ландшафт, заявив, что противоречивая политика препятствует появлению реальных решений.
Джеймс призвал страны мира объединиться для преодоления кризиса, связанного с глобальным потеплением.
"Похоже, что мировая политика резко сорвалась с идиотского дерева и сломала все ветки на своём пути. Дело не в том, что у вас в политике нет умных людей — они у вас есть, просто они не умеют работать вместе. У вас такой раскол между народами, и это просто не способствует общему благу человечества. Сотрудничество и совесть — это два ключевых фактора, определяющих будущее для вас самих", — считает он.
Ранее Джеймс появлялся на YouTube-канале Apex TV, где пытался убедить зрителей, что он настоящий путешественник во времени.
Напомним, что "путешественник во времени" из 2714 года озадачил всех своим заявлением о якобы новой пандемии, которая начнется примерно через 40 лет и будет даже хуже, чем Covid-19.
Кроме того, мужчина, утверждающий, что он "путешественник во времени" из 6000 года, поделился фотографией города будущего. Мужчина озадачил пользователей сети заявлением о том, что он путешествовал во времени и имеет снимок, подтверждающий это.