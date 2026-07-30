Убьет 30 процентов людей: "путешественник во времени" предсказал самую страшную пандемию в истории в 2061 году

"Путешественник во времени" из 2714 года озадачил своим заявлением о якобы новой пандемии, которая начнётся примерно через 40 лет и будет даже хуже, чем Covid-19.

Самопровозглашённый "путешественник во времени" обратился к современному обществу с пугающим предупреждением об очередной пандемии, пишет Daily Star.

Мужчина по имени Эйри Йормани опубликовал свой пост в социальной сети TikTok.

В видео он утверждает, что в 2061 году появится созданный в лаборатории вирус, который заразит каждого человека на планете, что приведёт к катастрофическому уровню смертности в 30 процентов. Этот вирус станет "самым разрушительным в истории человечества".

Эйри заявил, что искусственно созданное "облако" окутает всю планету в течение целого года.

"21 век войдет в историю под названием „Великая перезагрузка“. В 2061 году был создан искусственный вирус, которым заразились все; уровень смертности составил 30 процентов, что стало худшим показателем в истории", — сказал он.

Відео дня

Это видео в сети стало сенсацией, набрав более миллиона просмотров, 34 000 лайков и более тысячи комментариев.

"Я говорил, что это будет как грипп и никогда по-настоящему не исчезнет, наши организмы приспособятся к борьбе с ним, как и в случае с гриппом", — сказал он.

Напомним, что мужчина, утверждающий, что он "путешественник во времени" из 6000 года, поделился фотографией города будущего. Мужчина озадачил пользователей сети заявлением о том, что он путешествовал во времени и имеет снимок, подтверждающий это.

Кроме того, мужчина, утверждающий, что он один из первых путешественников во времени в мире, озадачил пользователей сети, заявив, что побывал в 2118 году в рамках секретной миссии ЦРУ. Он настаивает, что в качестве доказательства у него есть фотография города будущего.