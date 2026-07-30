Вб'є 30 відсотків людей: "мандрівник у часі" анонсував найгіршу пандемію в історії у 2061 році

"Мандрівник у часі" з 2714 року спантеличив своєю заявою про нібито нову пандемію, що розпочнеться приблизно через 40 років і буде навіть гіршою за Covid-19.

Самопроголошений "мандрівник у часі" звернувся з моторошним попередженням до сучасного суспільства про чергову пандемію, пише Daily Star.

Чоловік на ім'я Ейрі Йормані зробив своє повідомлення у соцмережі TikTok.

У відео він стверджує, що у 2061 році з'явиться створений у лабораторії вірус, який заразить кожну людину на планеті, що призведе до катастрофічного рівня смертності в 30 відсотків. Цей вірус стане "найруйнівнішим в історії людства".

Ейрі заявив, що штучно створена "хмара" огорне всю планету протягом цілого року.

"21 століття буде відоме під назвою "Велике перезавантаження". У 2061 році було створено штучний вірус, ним заразяться всі, рівень смертності становив 30 відсотків, що стало найгіршим показником в історії", — сказав він.

Відео дня

Це відео у мережі стало сенсацією, зібравши понад мільйон переглядів, 34 000 лайків та понад тисячу коментарів.

"Я казав, що це буде як грип і ніколи по-справжньому не зникне, наші тіла адаптуються до боротьби, як і під час грипу", — сказав він.

Нагадаємо, що чоловік, який стверджує, що є "мандрівником у часі" з 6000 року, поділився фотографією міста майбутнього. Чоловік спантеличив мережу заявою про те, що він подорожував у часі і має знімок, щоб це довести.

Також чоловік, який стверджує, що є одним із перших мандрівників у часі у світі, спантеличив мережу, адже заявив, що він подорожував у 2118 рік у рамках секретної місії ЦРУ. Він наполягає, що має фотографію міста майбутнього як доказ.