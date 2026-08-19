"Це вже не за горами": "мандрівник у часі" заявив, що майбутнє Землі під загрозою через політиків

Британець, який стверджує, що є "мандрівником у часі" з 6491 року, спантеличив мережу, адже заявив, що майбутнє планети Землі під загрозою.

Чоловік у масці називав себе Джеймсом Олівером та розповів, що він родом з далекої галактики та нібито застряг на Землі, пише Daily Star.

За словами самопроголошеного мандрівника в часі, руйнівний вплив глобального потепління веде нашу планету до повної катастрофи.

Чоловік у масці розповів про загрозу для Землі

Зміна клімату, наполягав він, спричинить багато "досить великих проблем" та "екологічних проблем" у майбутньому.

Спілкуючись з прихильниками паранормальних явищ на YouTube-каналі Panorama Elite, Джеймс пояснив кризу як природними явищами, так і людською поведінкою.

"Я не дуже добре обізнаний у цій галузі, але, знаючи результат, скажу, що мені здається, що це поєднання обох. Час — це річка, знаєте, ви не можете змінити напрямок річки, кидаючи в неї камінці, але ви можете підійти ближче, чи не так? Я б сказав, що обережність щодо екологічних проблем є важливою складовою того, що відбуватиметься найближчим часом", — сказав він.

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Так званий мандрівник у часі також розкритикував сучасний політичний ландшафт, стверджуючи, що суперечлива політика перешкоджає появі справжніх рішень.

Джеймс закликав країни світу об’єднатися для вирішення кризи глобального потепління.

"Схоже, що політика світу різко злетіла з ідіотського дерева і зламала всі гілки на своєму шляху. Це не так, ніби у вас у політиці є люди, які не є розумними, бо у вас вони є, вони просто не знають, як працювати разом. У вас такий розкол між народами, і це просто не корисно для загального результату людства. Співпраця та совість – це два ключові фактори у визначенні майбутнього для вас самих", — вважає він.

Раніше Джеймс з'являвся на YouTube-каналі Apex TV, де намагався переконати глядачів, що він справжній мандрівник у часі.

Нагадаємо, що "мандрівник у часі" з 2714 року спантеличив своєю заявою про нібито нову пандемію, що розпочнеться приблизно через 40 років і буде навіть гіршою за Covid-19.

Крім того, чоловік, який стверджує, що є "мандрівником у часі" з 6000 року, поділився фотографією міста майбутнього. Чоловік спантеличив мережу заявою про те, що він подорожував у часі і має знімок, щоб це довести.