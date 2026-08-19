Отправились в сафари над парком: вертолет с семью туристами на борту разбился в горах

В Кении разбился вертолёт с семью туристами на борту, все пассажиры погибли.

Авиакатастрофа произошла в округе Самбуру в Кении. Согласно предварительному отчету полиции, на борту находились семь туристов. Также полиция сообщила, что национальность пассажиров пока неизвестна, пишет издание Express.

Управление гражданской авиации Кении сообщило, что самолёт разбился около 09:13 утра по местному времени 19 августа в горах Лолокве. Сообщается, что вертолет летел из заповедника дикой природы Лойсаба к реке Эвасо-Ньиро, протекающей через Национальный заповедник Самбуру.

Компания, организовывавшая поездки, добавила, что она "координирует свои действия с соответствующими учреждениями и заинтересованными сторонами в связи с аварией".

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Кроме того, представитель компании отказался раскрыть, сколько человек находилось на борту и были ли среди них туристы. Однако источники в авиационной отрасли сообщили СМИ, что в катастрофе никто не выжил.

По сообщениям местных СМИ, вертолёт, принадлежавший местной сафари-компании Tropic Air, разбился у предгорий горы Ололокве.

Расследованием занимается Департамент по расследованию авиационных происшествий Министерства дорог и транспорта.

Очевидцы сообщили, что вертолёт упал в труднодоступной части горы.

Округ Самбуру в Кении, где разбился вертолёт, стал популярным туристическим направлением благодаря своим живописным пейзажам.

Это также популярное место для сафари, расположенное рядом с оазисом реки Эвасо-Ньиро, куда, как сообщается, и направлялся вертолёт. В этом округе расположены Национальный заповедник Самбуру, а также заповедники Баффало-Спрингс и Шаба.

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