Полетіли у сафарі над парком: гелікоптер із сімома туристами на борту розбився в горах

У Кенії розбився гелікоптер із сімома туристами на борту, усі пасажири загинули.

Авіакатастрофа трапилася в окрузі Самбуру в Кенії. Згідно з попереднім звітом поліції, на борту було семеро туристів. Також поліція повідомила, що національність пасажирів наразі невідома, пише видання Express.

Управління цивільної авіації Кенії повідомило, що літак розбився близько 09:13 ранку за місцевим часом 19 серпня в горах Лолокве. Повідомляється, що гелікоптер летів із заповідника дикої природи Лойсаба до річки Евасо-Ньїро, яка протікає через Національний заповідник Самбуру.

Компанія, що організовувала подорожі додала, що вона "координує свої дії з відповідними установами та зацікавленими сторонами у відповідь на аварію".

Відео дня

Також представник компанії відмовився розкрити, скільки людей було на борту, і чи були це туристи. Але джерела ЗМІ в авіації повідомили, що в аварії ніхто не вижив.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, гелікоптер, що належав місцевій сафарі-компанії Tropic Air, розбився біля передгір'я гори Ололокве.

Розслідуванням займається Департамент розслідування авіаційних аварій Міністерства доріг та транспорту.

Очевидці повідомили, що гелікоптер упав у важкодоступній частині гори.

Округ Самбуру в Кенії, де розбився гелікоптер, став популярною туристичною локацією завдяки своїм мальовничим краєвидам.

Це також популярне місце для сафарі, що знаходиться поруч з оазисом річки Евасо-Ньїро, куди, як повідомляється, і прямував гелікоптер. В цьому окрузі розташовані Національний заповідник Самбуру, а також заповідники Баффало-Спрінгс і Шаба.

Нагадаємо, що молоде подружжя після свого весілля насолоджувалися подорожжю на омріяному грецькому острові Сіфнос. Але їхня пругулянка на гелікоптері закінчилася жахливою трагедією.

Також 17-річна інфлюенсерка Софія Мурільйо загинула разом зі своєю мамою Венді Манріке та бабусею Росіо Кубільйос під час моторошної трагедії у Бразилії.