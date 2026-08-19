Полетіли у сафарі над парком: гелікоптер із сімома туристами на борту розбився в горах
У Кенії розбився гелікоптер із сімома туристами на борту, усі пасажири загинули.
Авіакатастрофа трапилася в окрузі Самбуру в Кенії. Згідно з попереднім звітом поліції, на борту було семеро туристів. Також поліція повідомила, що національність пасажирів наразі невідома, пише видання Express.
Управління цивільної авіації Кенії повідомило, що літак розбився близько 09:13 ранку за місцевим часом 19 серпня в горах Лолокве. Повідомляється, що гелікоптер летів із заповідника дикої природи Лойсаба до річки Евасо-Ньїро, яка протікає через Національний заповідник Самбуру.
Компанія, що організовувала подорожі додала, що вона "координує свої дії з відповідними установами та зацікавленими сторонами у відповідь на аварію".
Також представник компанії відмовився розкрити, скільки людей було на борту, і чи були це туристи. Але джерела ЗМІ в авіації повідомили, що в аварії ніхто не вижив.
За повідомленнями місцевих ЗМІ, гелікоптер, що належав місцевій сафарі-компанії Tropic Air, розбився біля передгір'я гори Ололокве.
Розслідуванням займається Департамент розслідування авіаційних аварій Міністерства доріг та транспорту.
Очевидці повідомили, що гелікоптер упав у важкодоступній частині гори.
Округ Самбуру в Кенії, де розбився гелікоптер, став популярною туристичною локацією завдяки своїм мальовничим краєвидам.
Це також популярне місце для сафарі, що знаходиться поруч з оазисом річки Евасо-Ньїро, куди, як повідомляється, і прямував гелікоптер. В цьому окрузі розташовані Національний заповідник Самбуру, а також заповідники Баффало-Спрінгс і Шаба.
Нагадаємо, що молоде подружжя після свого весілля насолоджувалися подорожжю на омріяному грецькому острові Сіфнос. Але їхня пругулянка на гелікоптері закінчилася жахливою трагедією.
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