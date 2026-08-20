Разбил стол и съел любимую еду: медведь пробрался в дом и устроил погром (видео)
В штате Кентукки женщина проснулась из-за суматохи в доме после того, как огромный чёрный медведь пробрался в её двор, разбил стеклянный обеденный стол и съел её еду из KFC.
Кендра Норт рассказала, что её обеденная зона в округе Харлан, штат Кентукки, США, была полностью разрушена после того, как огромное животное пробралось через открытую входную дверь и полакомилось её жареной курицей, пишет Daily Star.
Норт призналась, что она и её партнёр оставили дверь открытой на ночь, чтобы проветрить помещение, так как у них не работал кондиционер, но запах фаст-фуда, вероятно, оказался слишком соблазнительным для животного.
"Мой стол сделан из очень толстого стекла, и он [медведь — ред.] полностью его разбил", — сказала она.
Женщина сказала, что на самом деле слышала, как разбился стол, находясь внутри своего дома, но подумала, что это была автомобильная авария.
Сигнал тревоги прозвучал из соседнего дома, где живёт сестра Норт, которая заметила медведя около 5 утра.
"Моя сестра начала звонить мне где-то в пять утра, но я дважды проигнорировала звонки, а она просто продолжала звонить. Я ответила на звонок, а она сказала: "Там медведь, он только что вышел из твоего дома и спустился по твоей лестнице", — рассказала женщина
Кроме того, женщина полагает, что животное привлекла еда, оставленная под открытым небом.
"Мне немного грустно по моему KFC", — сказала она.
Но всего через два дня женщина заметила ещё одного медведя, который притаился на её крыльце, пока она готовила еду в доме.
В свою очередь, представители Департамента рыбного хозяйства и дикой природы штата Кентукки призывают местных жителей изолировать всё, что может пахнуть, и сосредоточиваются на правилах безопасности "BearWise", а не на попытках прогнать или поймать медведя.
Координатор программы по борьбе с медведями Джон Хаст предупредил, что еда на свежем воздухе является главной приманкой для животных.
Напомним, что смелый домашний кот в Канаде заставил дикого медведя убежать со двора. Забавный момент попал на видео и быстро стал вирусным в соцсетях.
Также опасный и в то же время курьезный случай произошёл в Румынии: дикий медведь подошёл вплотную к ногам невнимательного мужчины.