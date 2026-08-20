Разбил стол и съел любимую еду: медведь пробрался в дом и устроил погром (видео)

В штате Кентукки женщина проснулась из-за суматохи в доме после того, как огромный чёрный медведь пробрался в её двор, разбил стеклянный обеденный стол и съел её еду из KFC.

Кендра Норт рассказала, что её обеденная зона в округе Харлан, штат Кентукки, США, была полностью разрушена после того, как огромное животное пробралось через открытую входную дверь и полакомилось её жареной курицей, пишет Daily Star.

Норт призналась, что она и её партнёр оставили дверь открытой на ночь, чтобы проветрить помещение, так как у них не работал кондиционер, но запах фаст-фуда, вероятно, оказался слишком соблазнительным для животного.

"Мой стол сделан из очень толстого стекла, и он [медведь — ред.] полностью его разбил", — сказала она.

Женщина сказала, что на самом деле слышала, как разбился стол, находясь внутри своего дома, но подумала, что это была автомобильная авария.

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Медведь пробрался в дом

Сигнал тревоги прозвучал из соседнего дома, где живёт сестра Норт, которая заметила медведя около 5 утра.

"Моя сестра начала звонить мне где-то в пять утра, но я дважды проигнорировала звонки, а она просто продолжала звонить. Я ответила на звонок, а она сказала: "Там медведь, он только что вышел из твоего дома и спустился по твоей лестнице", — рассказала женщина

Кроме того, женщина полагает, что животное привлекла еда, оставленная под открытым небом.

"Мне немного грустно по моему KFC", — сказала она.

Но всего через два дня женщина заметила ещё одного медведя, который притаился на её крыльце, пока она готовила еду в доме.

В свою очередь, представители Департамента рыбного хозяйства и дикой природы штата Кентукки призывают местных жителей изолировать всё, что может пахнуть, и сосредоточиваются на правилах безопасности "BearWise", а не на попытках прогнать или поймать медведя.

Координатор программы по борьбе с медведями Джон Хаст предупредил, что еда на свежем воздухе является главной приманкой для животных.

Напомним, что смелый домашний кот в Канаде заставил дикого медведя убежать со двора. Забавный момент попал на видео и быстро стал вирусным в соцсетях.

Также опасный и в то же время курьезный случай произошёл в Румынии: дикий медведь подошёл вплотную к ногам невнимательного мужчины.