Зламав стіл і з'їв улюблену їжу: ведмідь заліз в будинок та влаштував погром (відео)

У Штаті Кентуккі жінка прокинулася через хаос в домі після того, як величезний чорний ведмідь заліз у її двір, розбив скляний обідній стіл та з'їв її їжу з KFC.

Кендра Норт розповіла, що її обідня зона в окрузі Харлан, штат Кентуккі, США, повністю зруйнована після того, як величезна тварина забріла через відчинені вхідні двері та пригостилася її смаженою куркою, пише Daily Star.

Норт зізналася, що вона та її партнер залишили двері відчиненими на ніч, щоб провітрювати приміщення, бо у них не було робочого кондиціонера, але запах фастфуду, ймовірно, виявився надто спокусливим для тварини.

"Мій стіл зроблений з дуже товстого скла, і він [ведмідь — ред.] повністю його розбив", – сказала вона.

Жінка сказала, що насправді чула, як стіл розбився, зсередини свого будинку, але подумала, що це була автомобільна аварія.

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Ведмідь заліз у будинок

Дзвінок тривоги пролунав із сусіднього будинку, де живе сестра Норт, яка побачила, як ведмідь іде близько 5-ї ранку.

"Моя сестра почала дзвонити мені десь о п’ятій ранку, але я двічі ігнорувала дзвінки, а вона просто продовжувала телефонувати. Я відповіла на дзвінок, а вона сказала: "Там ведмідь, він щойно вийшов з твого будинку і спустився твоїми сходами", — сказав жінка

Також жінка вважає, що тварину привабила їжа, залишена просто неба.

"Мені трохи сумно за мій KFC", — сказала вона.

Але всього через два дні жінка, помітила ще одного ведмедя, який чатував на її ґанку, поки вона готувала їжу всередині.

Натомість представники Департаменту рибного господарства та дикої природи Кентуккі закликають місцевих жителів ізолювати все, що може пахнути, і зосереджуються на правилах безпеки "BearWise", а не на спробах прогнати, чи зловити ведмедя.

Координатор програми боротьби з ведмедями Джон Хаст попередив, що їжа на свіжому повітрі є основною приманкою для тварин.

Нагадаємо, що сміливий домашній кіт у Канаді змусив дикого ведмедя тікати з двору. Кумедний момент потрапив на відео й швидко став вірусним у соцмережах.

Також небезпечний і водночас курйозний випадок стався у Румунії: дикий ведмідь впритул підійшов до ніг неуважного чоловіка.