Король Чарльз оказался в неловкой ситуации, когда подошел к пони (курьезное видео)

Встреча короля Чарльза с пони по прибытии в Балморал не совсем прошла по плану, когда монарх попытался погладить животное.

77-летний монарх прибыл в Шотландию 19 августа, чтобы провести летние каникулы в замке Балморал; его встретила почетный караул вместе с пони, который, судя по всему, не очень хотел, чтобы король его гладил, пишет Daily Star.

Пони и король Чарльз

Во время визита король Чарльз провёл смотр солдат 5-го батальона, которые в июле несли службу в качестве королевской гвардии в Балморале. Он также встретился с капралом Круаханом IV — очаровательным шетландским пони, который является талисманом полка и участвует в параде вместе со своим конюхом, капралом Рори Стюартом.

Момент встречи короля и капрала Круахана IV был запечатлен на камеру, но одна неловкая деталь попала в сеть и рассмешила поклонников королевской семьи.

Відео дня

На видео видно: когда монарх протянул руку, чтобы погладить пони, тот попытался его укусить, и королю пришлось быстро отдернуть руку, чтобы избежать потенциально неприятной травмы.

Независимо от того, был ли он в шаге от укуса или нет, монарх отнесся к этому спокойно. На видео видно, как он сразу же после этой неловкой встречи поворачивается, чтобы погладить пони по носу.

В сети эта ситуация вызвала немало остроумных шуток и комментариев.

"Никогда не доверяй пони".

"Он не пытался его укусить, пони подумал, что у того есть лакомство!"

"Ха-ха, как уроженец Шотландии могу вас заверить: если бы он хотел укусить, он бы укусил. Это было просто предупреждение".

"Мне нравится, как король Чарльз просто спокойно относится к этому и после этого снова гладит пони по носу — он совсем не переживает из-за этого".

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