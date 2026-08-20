Король Чарльз оказался в неловкой ситуации, когда подошел к пони (курьезное видео)
Встреча короля Чарльза с пони по прибытии в Балморал не совсем прошла по плану, когда монарх попытался погладить животное.
77-летний монарх прибыл в Шотландию 19 августа, чтобы провести летние каникулы в замке Балморал; его встретила почетный караул вместе с пони, который, судя по всему, не очень хотел, чтобы король его гладил, пишет Daily Star.
Во время визита король Чарльз провёл смотр солдат 5-го батальона, которые в июле несли службу в качестве королевской гвардии в Балморале. Он также встретился с капралом Круаханом IV — очаровательным шетландским пони, который является талисманом полка и участвует в параде вместе со своим конюхом, капралом Рори Стюартом.
Момент встречи короля и капрала Круахана IV был запечатлен на камеру, но одна неловкая деталь попала в сеть и рассмешила поклонников королевской семьи.
На видео видно: когда монарх протянул руку, чтобы погладить пони, тот попытался его укусить, и королю пришлось быстро отдернуть руку, чтобы избежать потенциально неприятной травмы.
Независимо от того, был ли он в шаге от укуса или нет, монарх отнесся к этому спокойно. На видео видно, как он сразу же после этой неловкой встречи поворачивается, чтобы погладить пони по носу.
В сети эта ситуация вызвала немало остроумных шуток и комментариев.
- "Никогда не доверяй пони".
- "Он не пытался его укусить, пони подумал, что у того есть лакомство!"
- "Ха-ха, как уроженец Шотландии могу вас заверить: если бы он хотел укусить, он бы укусил. Это было просто предупреждение".
- "Мне нравится, как король Чарльз просто спокойно относится к этому и после этого снова гладит пони по носу — он совсем не переживает из-за этого".
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