Король Чарльз потрапив у незручну ситуацію, коли підійшов до поні (курйозне відео)
Зустріч короля Чарльза із поні, коли він прибув до Балморала, пройшла не зовсім за планом, коли монарх спробував погладити тварину.
77-річний монарх прибув до Шотландії 19 серпня, щоб провести літні канікули в замку Балморал, його зустріла почесна варта разом із поні, що, схоже, не дуже хотів, щоб король його гладив, пише Daily Star.
Під час візиту король Чарльз провів огляд солдат 5-го батальйону, які виконували обов'язки королівської варти в Балморалі в липні. Він також зустрівся з капралом Круаханом IV — чарівним шетландським поні, який є талісманом полку та бере участь у параді разом зі своїм конярем, капралом Рорі Стюартом.
Момент зустрічі короля та капрала Круахана IV був зафіксований на камеру, але одна незручна деталь потрапила у мережу та розсмішила шанувальників королівської родини.
На відео помітно: коли монарх простягнув руку, щоб погладити поні, той намагався його вкусити, і королю довелося швидко забрати руку назад, щоб уникнути потенційно неприємної травми.
Незалежно від того, чи був він у кроку від укусу чи ні, монарх сприйняв це спокійно. На відео видно, як він одразу ж після незручної зустрічі повертається, щоб погладити поні по носу.
У мережі ця ситуація зібрала чимало дотепних жартів та коментарів.
- "Ніколи не довіряй поні".
- "Він не намагалося його вкусити, поні подумав, що той має ласощі!"
- "Ха-ха, будучи родом із Шотландії, можу запевнити вас, що якби він хотів вкусити, він би вкусив. Це було просто попередження".
- "Мені подобається, як король Чарльз просто спокійно ставиться до цього і після цього знову гладить поні по носу — він зовсім не переживає через це".
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