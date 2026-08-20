Король Чарльз потрапив у незручну ситуацію, коли підійшов до поні (курйозне відео)

Зустріч короля Чарльза із поні, коли він прибув до Балморала, пройшла не зовсім за планом, коли монарх спробував погладити тварину.

77-річний монарх прибув до Шотландії 19 серпня, щоб провести літні канікули в замку Балморал, його зустріла почесна варта разом із поні, що, схоже, не дуже хотів, щоб король його гладив, пише Daily Star.

Поні та король Чарльз

Під час візиту король Чарльз провів огляд солдат 5-го батальйону, які виконували обов'язки королівської варти в Балморалі в липні. Він також зустрівся з капралом Круаханом IV — чарівним шетландським поні, який є талісманом полку та бере участь у параді разом зі своїм конярем, капралом Рорі Стюартом.

Момент зустрічі короля та капрала Круахана IV був зафіксований на камеру, але одна незручна деталь потрапила у мережу та розсмішила шанувальників королівської родини.

Відео дня

На відео помітно: коли монарх простягнув руку, щоб погладити поні, той намагався його вкусити, і королю довелося швидко забрати руку назад, щоб уникнути потенційно неприємної травми.

Незалежно від того, чи був він у кроку від укусу чи ні, монарх сприйняв це спокійно. На відео видно, як він одразу ж після незручної зустрічі повертається, щоб погладити поні по носу.

У мережі ця ситуація зібрала чимало дотепних жартів та коментарів.

"Ніколи не довіряй поні".

"Він не намагалося його вкусити, поні подумав, що той має ласощі!"

"Ха-ха, будучи родом із Шотландії, можу запевнити вас, що якби він хотів вкусити, він би вкусив. Це було просто попередження".

"Мені подобається, як король Чарльз просто спокійно ставиться до цього і після цього знову гладить поні по носу — він зовсім не переживає через це".

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