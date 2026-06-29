Принц Джордж помітно підріс: у мережі обговорюють його зовнішність (фото)

Нові фотографії 12-річного принца Джорджа, який під час суботнього виходу у світ виявився майже одного зросту зі своєю матір'ю, принцесою Кейт, спровокували жваві обговорення серед шанувальників королівської родини. Користувачі соцмереж вражені тим, як швидко змужнів і витягнувся майбутній король, який візуально наздоганяє дорослих членів монархії.

Приводом для бурхливої реакції став спільний візит 44-річної Кейт Міддлтон та її старшого сина на авіабазу Королівських ВПС Конінгсбі в Лінкольнширі з нагоди Дня збройних сил. Хоча головною метою поїздки було ознайомлення з історичними літаками, вся увага преси та фанатів прикувалася до одного кадру, де мати й син стоять поруч. Джордж, який є другим у черзі на британський престол, виглядає дивовижно дорослим у своєму темно-синьому піджаку та сорочці, пише Hello.

Принц Джордж помітно підріс Фото: Instagram @princeandprincessofwales

У коментарях під офіційним відео в Instagram-акаунті принца та принцеси Уельських піднялася справжня хвиля подиву. Шанувальники активно обговорюють, як швидко летить час, адже багато хто пам'ятає принца ще немовлям.

Відео дня

Секрет такого стрімкого росту юного принца криється в генетиці: зріст його батька, принца Вільяма, становить 190 см, а мами, принцеси Кейт, — 175 см. Тож не дивно, що хлопець успадкував високий зріст батьків.

Обов'язки та дорослі захоплення майбутнього короля

Окрім змін у зовнішності, принц Джордж демонструє і цілком дорослі інтереси. Цей візит дав йому змогу ближче познайомитися з військовими традиціями, які він згодом успадкує як монарх. Кейт і Джордж по черзі сиділи в кабінах легендарних літаків, спілкуючись із пілотами та інженерами Меморіального авіазагону Битви за Британію.

Пристрасть Джорджа до неба вже давно вийшла за межі теорії. У 2024 році, в останній день літніх канікул, він узяв свій перший приватний урок польотів на аеродромі Вайт-Волтхем під наглядом інструктора та батьків.

Молодший брат Джорджа, 8-річний принц Луї, теж марить небом і мріє стати пілотом-винищувачем. Проте Кейт Міддлтон із усмішкою зазначає, що попереду в дітей багато роботи, тому вона збирається нагадати їм, що для втілення такої мрії потрібно вісім років навчання і дуже багато важкої праці.

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