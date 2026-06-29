Принц Джордж помітно підріс: у мережі обговорюють його зовнішність (фото)
Нові фотографії 12-річного принца Джорджа, який під час суботнього виходу у світ виявився майже одного зросту зі своєю матір'ю, принцесою Кейт, спровокували жваві обговорення серед шанувальників королівської родини. Користувачі соцмереж вражені тим, як швидко змужнів і витягнувся майбутній король, який візуально наздоганяє дорослих членів монархії.
Приводом для бурхливої реакції став спільний візит 44-річної Кейт Міддлтон та її старшого сина на авіабазу Королівських ВПС Конінгсбі в Лінкольнширі з нагоди Дня збройних сил. Хоча головною метою поїздки було ознайомлення з історичними літаками, вся увага преси та фанатів прикувалася до одного кадру, де мати й син стоять поруч. Джордж, який є другим у черзі на британський престол, виглядає дивовижно дорослим у своєму темно-синьому піджаку та сорочці, пише Hello.
У коментарях під офіційним відео в Instagram-акаунті принца та принцеси Уельських піднялася справжня хвиля подиву. Шанувальники активно обговорюють, як швидко летить час, адже багато хто пам'ятає принца ще немовлям.
Секрет такого стрімкого росту юного принца криється в генетиці: зріст його батька, принца Вільяма, становить 190 см, а мами, принцеси Кейт, — 175 см. Тож не дивно, що хлопець успадкував високий зріст батьків.
Обов'язки та дорослі захоплення майбутнього короля
Окрім змін у зовнішності, принц Джордж демонструє і цілком дорослі інтереси. Цей візит дав йому змогу ближче познайомитися з військовими традиціями, які він згодом успадкує як монарх. Кейт і Джордж по черзі сиділи в кабінах легендарних літаків, спілкуючись із пілотами та інженерами Меморіального авіазагону Битви за Британію.
Пристрасть Джорджа до неба вже давно вийшла за межі теорії. У 2024 році, в останній день літніх канікул, він узяв свій перший приватний урок польотів на аеродромі Вайт-Волтхем під наглядом інструктора та батьків.
Молодший брат Джорджа, 8-річний принц Луї, теж марить небом і мріє стати пілотом-винищувачем. Проте Кейт Міддлтон із усмішкою зазначає, що попереду в дітей багато роботи, тому вона збирається нагадати їм, що для втілення такої мрії потрібно вісім років навчання і дуже багато важкої праці.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Палац зробив заяву про майбутнє 12-річного принца Джорджа.
- Кейт Міддлтон підкорила три найвищі вершини Великобританії за 24 години і записала зворушливе звернення.
Крім того, принцеса Шарлотта разюче нагадує свою маму Кейт Міддлтон однією рисою.