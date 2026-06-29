Принц Джордж заметно подрос: в сети обсуждают его внешность (фото)

Новые фотографии 12-летнего принца Джорджа, который во время субботнего выхода в свет оказался почти одного роста со своей матерью, принцессой Кейт, вызвали оживлённые обсуждения среди поклонников королевской семьи. Пользователи социальных сетей поражены тем, как быстро повзрослел и вытянулся будущий король, который визуально догоняет взрослых членов монархии.

Поводом для бурной реакции стал совместный визит 44-летней Кейт Миддлтон и её старшего сына на авиабазу Королевских ВВС Конингсби в Линкольншире по случаю Дня вооружённых сил. Хотя главной целью поездки было знакомство с историческими самолетами, все внимание прессы и поклонников приковалось к одному кадру, где мать и сын стоят рядом. Джордж, который является вторым в очереди на британский престол, выглядит удивительно взрослым в своём тёмно-синем пиджаке и рубашке, пишет Hello.

Принц Джордж заметно подрос Фото: Instagram @princeandprincessofwales

В комментариях под официальным видео в Instagram-аккаунте принца и принцессы Уэльских поднялась настоящая волна удивления. Поклонники активно обсуждают, как быстро летит время, ведь многие помнят принца ещё младенцем.

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Секрет столь стремительного роста юного принца кроется в генетике: рост его отца, принца Уильяма, составляет 190 см, а матери, принцессы Кейт, — 175 см. Поэтому неудивительно, что мальчик унаследовал высокий рост родителей.

Обязанности и взрослые увлечения будущего короля

Помимо изменений во внешности, принц Джордж демонстрирует и вполне взрослые интересы. Этот визит позволил ему ближе познакомиться с военными традициями, которые он впоследствии унаследует как монарх. Кейт и Джордж по очереди сидели в кабинах легендарных самолетов, общаясь с пилотами и инженерами Мемориального авиаотряда "Битва за Британию".

Увлечение Джорджа небом уже давно вышло за рамки теории. В 2024 году, в последний день летних каникул, он взял свой первый частный урок полётов на аэродроме Уайт-Уолтхэм под присмотром инструктора и родителей.

Младший брат Джорджа, 8-летний принц Луи, тоже увлечён небом и мечтает стать пилотом-истребителем. Однако Кейт Миддлтон с улыбкой отмечает, что впереди у детей много работы, поэтому она собирается напомнить им, что для воплощения такой мечты потребуется восемь лет обучения и очень много упорного труда.

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