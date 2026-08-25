Суд его поддержал: супруги семь лет не могут попасть в свою квартиру из-за поступка арендатора

В Ганновере супруги уже 7 лет не могут переехать в свою квартиру, которую приобрели за 230 тысяч евро, чтобы жить там после выхода на пенсию.

А все потому, что предыдущий арендатор пригрозил убить себя, пишет издание BILD.

Сообщается, что психиатр диагностировал у мужчины депрессию, тревожное и паническое расстройства и предупредил о риске самоубийства в случае переезда. Именно из-за этого факта суд несколько раз откладывал процедуру выселения, а Инго Бринкмайер и его жена Ирис не могут попасть в свое жилье.

Супруги приобрели квартиру площадью 80 квадратных метров, чтобы жить там после выхода на пенсию. Они разорвали договор аренды, чтобы самим переехать в квартиру, но арендатор обжаловал выселение в суде.

Адвокат владельцев рассказал, что арендатор не начал предложенное лечение и отказался от 23 вариантов альтернативного жилья, которые ему предложили городские власти.

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В 2024 году суд принял решение об увольнении квартиры, но две попытки выселения завершились безрезультатно. Новую процедуру, запланированную на август этого года, также остановили после нового заявления арендатора о защите от выселения.

В суде заявили, что когда есть конкретная угроза самоубийства, защита жизни человека имеет приоритет над правом собственника на пользование своей недвижимостью.

Напомним, что молодые супруги после своей свадьбы наслаждались путешествием на вожделенном греческом острове Сифнос. Но их пругулянка на вертолете закончилась ужасной трагедией.

Также муж с женой за 16 месяцев путешествия посетили 53 страны, а потратили меньше среднестатистической семьи в США. Пара решилась на довольно смелый шаг в жизни. Они покинули обычную жизнь и переехали жить на круизное судно.