Суд його підтримав: подружжя сім років не може потрапити у свою квартиру через вчинок орендаря

У Ганновері подружжя вже 7 років не може переїхати до своєї квартири, яку придбало за 230 тисяч євро, щоб жити там після виходу на пенсію.

А все тому, що попередній орендар погрожує вбити себе, пише видання BILD.

Повідомляється, що психіатр діагностував у чоловіка депресію, тривожний і панічний розлади та попередив про ризик самогубства у разі переїзду. Саме через цей факт суд кілька разів відкладав процедуру виселення, а Інго Брінкмайєр та його дружина Іріс не можуть потрапити у своє житло.

Чоловік з дружиною придбали квартиру площею 80 квадратних метрів, щоб жити там після виходу на пенсію. Вони розірвали договір оренди, щоб самим переїхати у квартиру, але орендар оскаржив виселення в суді.

Адвокат власників, розповів, що орендар не почав запропоноване лікування та відмовився від 23 варіантів альтернативного житла, які йому запропонувала міська влада.

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У 2024 році суд ухвалив рішення про звільнення квартири, але дві спроби виселення завершилися безрезультатно. Нову процедуру, що була запланована на серпень цього року, також зупинили після нової заяви орендаря про захист від виселення.

У суді заявили, що коли є конкретна загроза самогубства захист життя людини має пріоритет над правом власника на користування своєю нерухомістю.

Нагадаємо, що молоде подружжя після свого весілля насолоджувалися подорожжю на омріяному грецькому острові Сіфнос. Але їхня пругулянка на гелікоптері закінчилася жахливою трагедією.

Також чоловік з дружиною за 16 місяців подорожі відвідали 53 країни, а витратили менше, аніж середньостатистична сім'я в США. Пара зважилася на доволі сміливий крок у житті. Вони покинули звичайне життя та переїхали жити на круїзне судно.