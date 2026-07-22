Переїхали на море: подружжя придбало каюту на круїзному лайнері та назвало витрати

Чоловік з дружиною за 16 місяців подорожі відвідали 53 країни, а витратили менше, аніж середньостатистична сім'я в США

Пара зважилася на доволі сміливий крок у житті. Вони покинули звичайне життя та переїхали жити на круїзне судно. Також родина відкрито поділилася фінансовою стороною такого рішення. Про своє життя Йохан Бодін та Ланетт Канен розповідають на своєму YouTube-каналі Living Life on a Cruise.

Життя у морі

Пара часто показує буденність на борту житлового лайнера Villa Vie Odyssey – корабля, який не має фіксованого порту приписки, а безперервно курсує світовими водами.

Чоловік з дружиною мешкають на кораблі вже майже два роки і зізнаються, що вони аж ніяк не належать до заможної категорії пасажирів. Саме тому вони розкрити реальні цифри, аби розвіяти міфи про недоступність такого способу життя.

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Вартість власної каюти та приховані витрати

Після того, як оператор судна Villa Vie Residences нещодавно переглянув систему тарифів. Найбюджетніший варіант — внутрішня каюта, що обійдеться від 99 тисяч доларів за повної передоплати, плюс щомісячні 4 тисячі доларів на обслуговування для двох мешканців, а для одинаків передбачена невелика знижка.

Також є й альтернативні схеми, зокрема, п'ятирічний план з авансом у 60 тисяч доларів та вищою щомісячною платою, трирічна програма вартістю 100 тисяч доларів без окремих щомісячних внесків, а також оренда з можливістю подальшого викупу від 125 доларів на добу. Найдорожчий варіант — довічний пакет Endless Horizons за 350 тисяч доларів, який повністю звільняє власників від платежів за обслуговування у майбутньому.

До базового тарифу входять триразове харчування, Wi-Fi, прання, прибирання каюти двічі на тиждень, тренажерний зал та розважальна програма. Судно обладнане супутниковим інтернетом Starlink, який працює стабільно за винятком країн, де сервіс має обмеження.

Але попри це все повністю уникнути додаткових витрат не виходить. Адже подружжя кожного місяця платить за стримінгові підписки, мобільний зв'язок (близько 100 доларів), туристичне страхування замість традиційного медичного (близько 400 доларів), а також лишає близько 500 доларів на екскурсії та особисті потреби. Разом щомісячні витрати із платою за обслуговування доходять приблизно 5 150 доларів.

Життя в морі: чому це вигідно

Подружжя придбало каюту у власність, зафіксувавши тариф на весь термін експлуатації судна, і може скористатися програмою обміну чи здавання житла в оренду. Саме це дозволило їм позбулися типових витрат наземного життя — автокредиту, страховки авто, пального та податків на нерухомість.

За їх словами, до переїзду сім'я витрачала близько 8 тисяч доларів щомісяця. Тож життя на борту виявилось для них навіть економнішим.

Нагадаємо, що виявилося, що на величезних круїзних лайнерах відбувається багато такого, про що заведено замовчувати, щоб сотні пасажирів не панікували. Але під час тривалого плавання відбуваються, як жахливі події на кшталт стрілянини, так і кумедні.

Також мешканець Сіднея, Австралія, після розлучення сів на круїзний лайнер, щоб трохи розвіятися. Відтоді практично не сходив на берег. Сьогодні 36-річний Сем Робертс проводить у морі близько 300 днів на рік, витрачаючи на подорожі до 150 тисяч доларів щорічно.