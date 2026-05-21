Хибна тривога і стрілянина: працівники лайнерів розповіли найдивніші історії про круїзи

Виявилося, що на величезних круїзних лайнерах відбувається багато такого, про що заведено замовчувати, щоб сотні пасажирів не панікували. Але під час тривалого плавання відбуваються, як жахливі події на кшталт стрілянини, так і кумедні.

На Reddit співробітники круїзних лайнерів, як нинішні, так і колишні, розповіли свої темні секрети, пов'язані з круїзним бізнесом, після того, як один із користувачів попросив розповісти, "який був найнеприємніший момент на борту, про який, на щастя, пасажири взагалі не дізналися?", найцікавіші історії зібрало видання Express.

У той час як пасажири майже завжди гарантовано чудово проводять час на круїзному лайнері, для членів екіпажу життя на борту може бути одночасно яскравим і хаотичним. І саме це ілюструють деякі вірусні обговорення на Reddit.

Один користувач Reddit поділився своєю історією: "У коморі лопнула водопровідна труба, і весь запасний туалетний папір промок. Це сталося на другий день 14-денної подорожі в Антарктиду. Стюардам довелося перекладати рулони паперу між каютами з "рідкісним" та "інтенсивним" використанням. Ніхто з гостей не помітив "ротацію" і нічого не зрозумів. Тепер туалетний папір захований у кожній каюті, а не зберігається в одному місці".

Інший користувач Reddit пригадав жахливий інцидент на борту: "На моєму попередньому судні хтось вистрілив у навігаційний місток корабля з берега, куля відскочила і влучила моїй колезі в руку. Її довелося евакуювати в лікарню, а стрілка так і не знайшли. Пасажирам сказали, що ми поповнюємо запаси прісної води".

Один колишній співробітник круїзного лайнера розповів, як хлопець із ресепшена вистрибнув за борт після вечірки для екіпажу. Його знайшла берегова охорона, і всіх попросили поводитися обачно, щоб круїз пройшов гладко, і все було добре, доки "капітан не оголосив по гучному зв'язку, що ми затримуємося через те, що член екіпажу стрибнув за борт. Тоді почалося божевілля, нізвідки з'явилися чутки, і решту круїзу гості практично весь час гадали, що сталося".

Той самий користувач поділився ще однією жахливою історією, написавши: "На борту відбувається багато всілякої нісенітниці, я міг би написати цілу книжку, можливо, навіть не одну. Іншим разом хлопець покінчив життя самогубством у своїй каюті, і його сім'я була на борту, включно з маленькою дівчинкою, але цього разу про це не стало відомо пасажирам".

Але у цього користувача була і кумедна історія, як член екіпажу напився і розгромив номер. У підсумку його посадили у в'язницю, яка є на борту будь-якого лайнера, а потім висадили в найближчому порту.

Додаючи гостроти дискусії, один із користувачів Reddit написав, що на лайнерах часто трапляються пожежі на кухні. Але їх швидко гасять, тож ніхто про них не дізнається.

І він підтвердив, що в круїзах часто помирають пасажири, тому що там багато пасажирів похилого віку.

В іншому сабреддіті під назвою Cruise один користувач поставив запитання: "Яку найбожевільнішу історію вам розповідав член екіпажу?"

Кожна відповідь була дедалі більш "божевільною", як він і просив, і один із користувачів Reddit згадує: "Директор круїзу розповів історію про діджея, який напився і близько 3 години ночі вийшов в ефір по внутрішньому зв'язку корабля й оголосив усім наказ покинути судно. Почався хаос. Тепер доступ до цієї системи обмежений. Капітан вийшов в ефір і спробував заспокоїти людей, але багато хто вважав за краще спати на палубі біля басейну в рятувальних жилетах. Діджея кинули в карцер і на березі його зустріла влада".

А одна з пасажирок розповіла, що таке "Круїз без одягу". Вона думала, що це захід для нудистів, але виявилося, що для свінгерів. За її словами, "одяг обов'язковий у ресторані, але не в багатьох інших місцях", і обов'язково потрібно взяти на борт партнера: "Одиночні круїзи заборонені. Дитячі ігрові кімнати на тиждень переобладнуються в дорослі, а підлоги застелені матрацами. Щоб приєднатися до когось на матраці, потрібно отримати запрошення, не можна просто так брати участь у будь-якій поточній діяльності".

