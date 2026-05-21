Ложная тревога и стрельба: работники лайнеров рассказали самые странные истории о круизах

Оказалось, что на огромных круизных лайнерах происходит много такого, о чем принято умалчивать, чтобы сотни пассажиров не паниковали. Но во время долгого плаванья происходят, как ужасные происшествия вроде стрельбы, так и забавные.

На Reddit сотрудники круизных лайнеров, как нынешние, так и бывшие, рассказали свои темные секреты, связанные с круизным бизнесом, после того, как один из пользователей попросил рассказать, "какой был самый неприятный момент на борту, о котором, к счастью, пассажиры вообще не узнали?", самые интересные истории собрало издание Express.

В то время как пассажиры почти всегда гарантированно отлично проводят время на круизном лайнере, для членов экипажа жизнь на борту может быть одновременно яркой и хаотичной. И именно это иллюстрируют некоторые вирусные обсуждения на Reddit.

Оказалось, что на круизных лайнерах происходит много странного

Один пользователь Reddit поделился своей историей: "В кладовой лопнула водопроводная труба, и вся запасная туалетная бумага промокла. Это произошло на второй день 14-дневного путешествия в Антарктиду. Стюардам пришлось перекладывать рулоны бумаги между каютами с "редким" и "интенсивным" использованием. Никто из гостей не заметил "ротацию" и ничего не понял. Теперь туалетная бумага спрятана в каждой каюте, а не хранится в одном месте".

Другой пользователь Reddit вспомнил ужасающий инцидент на борту: "На моем предыдущем судне кто-то выстрелил в навигационный мостик корабля с берега, пуля отскочила и попала моей коллеге в руку. Ее пришлось эвакуировать в больницу, а стрелка так и не нашли. Пассажирам сказали, что мы пополняем запасы пресной воды".

Один бывший сотрудник круизного лайнера рассказал, как парень с ресепшена выпрыгнул за борт после вечеринки для экипажа. Его нашла береговая охрана, и всех попросили вести себя осмотрительно, чтобы круиз прошел гладко, и все было хорошо, пока "капитан не объявил по громкой связи, что мы задерживаемся из-за того, что член экипажа прыгнул за борт. Тогда началось безумие, ниоткуда появились слухи, и остаток круиза гости практически все время гадали, что произошло".

Тот же пользователь поделился еще одной ужасающей историей, написав: "На борту происходит много всякой ерунды, я мог бы написать целую книгу, может быть, даже не одну. В другой раз парень покончил жизнь самоубийством в своей каюте, и его семья была на борту, включая маленькую девочку, но на этот раз об этом не стало известно пассажирам".

Но у этого пользователя была и забавная история, как член экипажа напился и разгромил номер. В итоге его посадили в тюрьму, которая есть на борту любого лайнера, а потом высадили в ближайшем порту.

Добавляя остроты дискуссии, один из пользователей Reddit написал, что на лайнерах часто случаются пожары на кухне. Но их быстро тушат, так что никто о них не узнает.

Круизные лайнеры хранят много тайн

И он подтвердил, что в круизах часто умирают пассажиры, потому что там много пассажиров преклонного возраста.

В другом сабреддите под названием Cruise один пользователь задал вопрос: "Какую самую безумную историю вам рассказывал член экипажа?"

Каждый ответ был все более "безумным", как он и просил, и один из пользователей Reddit вспоминает: "Директор круиза рассказал историю о диджее, который напился и около 3 часов ночи вышел в эфир по внутренней связи корабля и объявил всем приказ покинуть судно. Начался хаос. Теперь доступ к этой системе ограничен. Капитан вышел в эфир и попытался успокоить людей, но многие предпочли спать на палубе у бассейна в спасательных жилетах. Диджея бросили в карцер и на берегу его встретили власти".

А одна из пассажирок рассказала, что такое "Круиз без одежды". Она думала, что это мероприятие для нудистов, но оказалось, что для свингеров. По ее словам, "одежда обязательна в ресторане, но не во многих других местах", и обязательно нужно взять на борт партнера: "Одиночные круизы запрещены. Детские игровые комнаты на неделю переоборудуются во взрослые, а полы застелены матрасами. Чтобы присоединиться к кому-то на матрасе, нужно получить приглашение, нельзя просто так участвовать в любой текущей деятельности".

А американское туристическое агентство Ancient Mysteries Cruise предлагает круиз на норвежском лайнере Prima для любителей пощекотать нервы – корабль выйдет из Нью-Йорка и отправится прямиком в Бермудский треугольник – мистическое место, где, согласно городским легендам, пропадают суда и самолеты. Если пассажиры пропадут, им обещают вернуть деньги за круиз.