10 років у морі: чоловік після важкого розлучення живе на круїзних лайнерах (фото)

Мешканець Сіднея, Австралія, після розлучення сів на круїзний лайнер, щоб трохи розвіятися. Відтоді практично не сходив на берег.

Сьогодні 36-річний Сем Робертс проводить у морі близько 300 днів на рік, витрачаючи на подорожі до 150 тисяч доларів щорічно.

Історія його мандрів почалася десять років тому, коли Робертс пережив розлучення. Він розповів, що одружився у 18 років з людиною, старшою за нього на 20 років, і за час шлюбу подружжя завдяки кільком вдалим інвестиціям накопичило чималий капітал, який довелося ділити після розриву. Як це змінило життя Сема, – читайте у матеріалі Фокусу.

Розлучення як точка відліку

Частину отриманих коштів чоловік вклав у будинок, який потребував капітального ремонту. Поки тривали будівельні роботи, він вирішив вирушити у велику подорож, аби впорядкувати думки після пережитого розлучення.

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Історія мандрів Сема почалася десять років тому Фото: Reddit

Саме тоді, шукаючи варіанти, Робертс натрапив на вигідну пропозицію на кругосвітній круїз лайнером Sea Princess, який відпливав найближчим часом. Пропозиція здалася настільки вдалою, що він забронював квиток, майже не роздумуючи.

Життя змінилося

Круїз настільки вразив Робертса, що він повернувся до Сіднея відпочилим і сповненим сил. Проте швидко усвідомив: на борту судна життя видавалося йому значно простішим, ніж на суходолі.

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Вже за два тижні Сем вилетів до Європи, де вирушив у круїз Середземним морем, а невдовзі – ще в один, через Атлантику до Карибського басейну.

Повернувшись у Сідней на Різдво, чоловік почав детально прораховувати, чи реально організувати життя так, щоб подорожувати морем цілий рік. На це пішло два роки підготовки, зате тепер Робертс щорічно витрачає на круїзи від 100 до 150 тисяч доларів, а його загальний бюджет, з урахуванням прибуткових інвестицій, сягає близько 175 тисяч доларів.

Плюси та мінуси життя в морі

За словами Робертса, такий спосіб життя має чимало переваг: постійна турбота персоналу, знайомства з різними цікавими людьми з усього світу, щоденне пробудження у новому місці та сніданки з неймовірними краєвидами. Фотографій себе чоловік не надав, проте поділився знімками морських пейзажів і страв, які куштує на борту.

За словами Робертса, такий спосіб життя має чимало переваг Фото: Norwegian Cruise Line

"Це найкраща освіта, яку тільки можна отримати. Знання та досвід, здобуті за ці роки, справді вражають", – зазначив він у розмові з Newsweek.

Утім, і без труднощів не обходиться. Робертс зізнається, що іноді відчуває самотність – навіть попри те, що на борту лайнера можуть перебувати до п'яти тисяч пасажирів, а рідні та друзі регулярно навідують його в подорожах.

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Найближчим часом Робертс не планує змінювати спосіб життя, хоча визнає, що обставини можуть змусити його скоротити кількість днів у морі – насамперед через літніх батьків, яким за 80 років і які з часом потребуватимуть більшої підтримки. За його словами, навіть у такому разі мінімум 200 днів на рік він проводитиме в круїзах.

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