Чоловік вже рік живе у лісі: він збудував хату біля річки, де є все необхідне (фото)

Ентузіаст, якого звуть Костянтин, наважився на сміливий челендж. Він планує найближчий рік прожити сам в лісі, щоб побути на одинці з природою.

28-річний Костянтин збудував у лісі невеличку хатинку, де помістилось розкладушка, невеликий стіл з комп’ютером, крісло, зона для приготування їжі, а також місце для зберігання речей.

Костянтин звів для себе будинок Фото: Instagram

Біля будиночку він облаштував раковину, де можна помити руки та почистити зуби. Також чоловік розкинув намет, встановив місце для вогнища, заняття спортом та відпочинку. У вільний час він купається в річці, що протікає поруч.

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Їсти він готує біля будинку, де є все необхідне: посуд, каструлі, сковорідка, плита, вода для приготування їжі та прибирання.

Чоловік розкинув намет поблизу річки Фото: Instagram

У коментарях багато хто зазначив, що це розкіш, а не життя. Однак лише на літній період, адже взимку там, ймовірно, дуже холодно.

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"Друже, челендж — це коли щось долають, а не кайфують", — написав один з учасників обговорення.

Інший додав: "Влітку це, звісно, кайф. Взимку такого розмаїття, звісно, не буде". Ще хтось поділився аналогічними планами: "У мене четверо дітей, і я хочу взяти участь у такому челенджі".

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