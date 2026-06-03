Мужчина уже год живет в лесу: он построил дом у реки, где есть все необходимое (фото)

Энтузиаст, которого зовут Константин, решился на интересный челлендж. Он планирует ближайший год прожить сам в лесу, чтобы побыть наедине с природой.

28-летний Константин построил в лесу небольшую избушку, где поместилось раскладушка, небольшой стол с компьютером, кресло, зона для приготовления пищи, а также место для хранения вещей.

Константин построил для себя дом Фото: Instagram

Возле домика он обустроил раковину, где можно помыть руки и почистить зубы. Также мужчина раскинул палатку, установил место для костра, занятия спортом и отдыха. В свободное время он купается в реке, протекающей рядом.

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Кушать он готовит возле дома, где есть все необходимое: посуда, кастрюли, сковородка, плита, вода для приготовления пищи и уборки.

Мужчина раскинул палатку вблизи реки Фото: Instagram

В комментариях многие отметили, что это роскошь, а не жизнь. Однако лишь на летний период, ведь зимой там, вероятно, очень холодно.

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"Друг, челлендж — это когда что-то преодолевают, а не кайфуют", — написал один из участников обсуждения.

Другой добавил: "Летом это, конечно, кайф. Зимой такого разнообразия, конечно, не будет". Еще кто-то поделился аналогичными планами: "У меня четверо детей, и я хочу принять участие в таком челлендже".

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