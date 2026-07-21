10 лет в море: мужчина после тяжелого развода живет на круизных лайнерах (фото)

Житель Сиднея (Австралия) после развода отправился в круиз, чтобы немного отдохнуть. С тех пор он практически не сходил на берег.

Сегодня 36-летний Сэм Робертс проводит в море около 300 дней в году, тратя на путешествия до 150 тысяч долларов ежегодно.

История его путешествий началась десять лет назад, когда Робертс пережил развод. Он рассказал, что женился в 18 лет на человеке, старше его на 20 лет, и за время брака супруги благодаря нескольким удачным инвестициям накопили немалый капитал, который пришлось делить после разрыва. Как это изменило жизнь Сэма, — читайте в материале Фокуса.

Развод как отправная точка

Часть полученных средств мужчина вложил в дом, который нуждался в капитальном ремонте. Пока велись строительные работы, он решил отправиться в дальнее путешествие, чтобы привести мысли в порядок после пережитого развода.

Відео дня

История путешествий Сэма началась десять лет назад Фото: Reddit

Именно тогда, рассматривая различные варианты, Робертс наткнулся на выгодное предложение о кругосветном круизе на лайнере Sea Princess, который должен был отплыть в ближайшее время. Предложение показалось ему настолько удачным, что он забронировал билет, почти не раздумывая.

Жизнь изменилась

Круиз настолько поразил Робертса, что он вернулся в Сидней отдохнувшим и полным сил. Однако вскоре он понял: на борту судна жизнь казалась ему гораздо проще, чем на суше.

Важно

"Это мрак, ад, колония": украинец заявил, что больше никогда не вернется в Германию

Уже через две недели Сэм улетел в Европу, где отправился в круиз по Средиземному морю, а вскоре — ещё в один, через Атлантику в Карибский бассейн.

Вернувшись в Сидней на Рождество, мужчина начал тщательно просчитывать, реально ли организовать жизнь так, чтобы путешествовать по морю круглый год. На это ушло два года подготовки, зато теперь Робертс ежегодно тратит на круизы от 100 до 150 тысяч долларов, а его общий бюджет, с учётом доходных инвестиций, достигает около 175 тысяч долларов.

Плюсы и минусы жизни в море

По словам Робертса, такой образ жизни имеет немало преимуществ: постоянная забота персонала, знакомства с различными интересными людьми со всего мира, ежедневное пробуждение в новом месте и завтраки с невероятными видами. Фотографий себя мужчина не предоставил, однако поделился снимками морских пейзажей и блюд, которые пробует на борту.

По словам Робертса, такой образ жизни имеет немало преимуществ Фото: Norwegian Cruise Line

"Это лучшее образование, которое только можно получить. Знания и опыт, приобретенные за эти годы, действительно впечатляют", — отметил он в беседе с Newsweek.

Впрочем, и без трудностей не обходится. Робертс признается, что иногда чувствует себя одиноким — даже несмотря на то, что на борту лайнера может находиться до пяти тысяч пассажиров, а родные и друзья регулярно навещают его во время путешествий.

Опрос Если бы у вас был выбор, где родиться и прожить всю жизнь — какую бы страну вы выбрали? Опрос открыт до Украина Великобритания Франция Италия Австрия Швеция Китай Япония США Финляндия Другая страна Голосувати

В ближайшее время Робертс не планирует менять образ жизни, хотя признает, что обстоятельства могут заставить его сократить количество дней, проводимых в море — прежде всего из-за пожилых родителей, которым за 80 лет и которые со временем будут нуждаться в большей поддержке. По его словам, даже в таком случае он будет проводить не менее 200 дней в году в круизах.

Напомним, ранее Фокус писал:

Гражданин Ирака Мустафа Фавади, уроженец Багдада, рассказывает о своей жизни в одной из деревень недалеко от Коломыи. За семь лет активной деятельности в сети он приобрел широкую известность.

Три года назад девушка по имени Арина приобрела заброшенный сельский дом, который почти полностью зарос сорняками и кустарником. Хотя здание было проще снести, она решилась на масштабную реконструкцию.

Энтузиаст по имени Константин решился на смелый челлендж. Он планирует провести ближайший год в одиночестве в лесу, чтобы побыть наедине с природой.