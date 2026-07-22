Переехали на море: супруги приобрели каюту на круизном лайнере и назвали сумму расходов

Мужчина с женой за 16 месяцев путешествия посетили 53 страны, при этом потратив меньше, чем среднестатистическая семья в США

Пара решилась на довольно смелый шаг в жизни. Они оставили привычную жизнь и переехали жить на круизное судно. Кроме того, семья открыто рассказала о финансовой стороне такого решения. О своей жизни Йохан Бодин и Ланетт Канен рассказывают на своём YouTube-канале Living Life on a Cruise.

Жизнь в море

Пара часто показывает свою повседневную жизнь на борту жилого лайнера Villa Vie Odyssey — судна, не имеющего постоянного порта приписки и непрерывно курсирующего по мировым водам.

Мужчина с женой живут на корабле уже почти два года и признаются, что они отнюдь не относятся к категории состоятельных пассажиров. Именно поэтому они раскрывают реальные цифры, чтобы развеять мифы о недоступности такого образа жизни.

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Стоимость собственной каюты и скрытые расходы

После того, как оператор судна Villa Vie Residences недавно пересмотрел тарифную систему. Самый бюджетный вариант — внутренняя каюта, которая обойдется от 99 тысяч долларов при полной предоплате, плюс ежемесячные 4 тысячи долларов на обслуживание для двух человек, а для одиночек предусмотрена небольшая скидка.

Также существуют альтернативные схемы, в частности, пятилетний план с авансом в 60 тысяч долларов и более высокой ежемесячной платой, трехлетняя программа стоимостью 100 тысяч долларов без отдельных ежемесячных взносов, а также аренда с возможностью последующего выкупа от 125 долларов в сутки. Самый дорогой вариант — пожизненный пакет Endless Horizons за 350 тысяч долларов, который полностью освобождает владельцев от платежей за обслуживание в будущем.

В базовый тариф входят трехразовое питание, Wi-Fi, стирка, уборка каюты два раза в неделю, тренажерный зал и развлекательная программа. Судно оснащено спутниковым интернетом Starlink, который работает стабильно, за исключением стран, где на сервис наложены ограничения.

Но, несмотря на это, полностью избежать дополнительных расходов не получается. Ведь супруги каждый месяц оплачивают подписки на стриминговые сервисы, мобильную связь (около 100 долларов), туристическую страховку вместо традиционной медицинской (около 400 долларов), а также тратят около 500 долларов на экскурсии и личные нужды. В сумме ежемесячные расходы с учетом платы за обслуживание составляют примерно 5 150 долларов.

Жизнь в море: почему это выгодно

Супруги приобрели каюту в собственность, зафиксировав тариф на весь срок эксплуатации судна, и могут воспользоваться программой обмена или сдачи жилья в аренду. Именно это позволило им избавиться от типичных расходов наземной жизни — автокредита, автостраховки, топлива и налогов на недвижимость.

По их словам, до переезда семья тратила около 8 тысяч долларов в месяц. Поэтому жизнь на борту оказалась для них даже более экономичной.

Напомним, что, как выяснилось, на огромных круизных лайнерах происходит многое из того, о чём принято умалчивать, чтобы сотни пассажиров не впали в панику. Но во время длительного плавания случаются как ужасающие события, вроде стрельбы, так и забавные.

Кроме того, житель Сиднея (Австралия) после развода отправился в круиз, чтобы немного отдохнуть. С тех пор он практически не сходил на берег. Сегодня 36-летний Сэм Робертс проводит в море около 300 дней в году, тратя на путешествия до 150 тысяч долларов ежегодно.