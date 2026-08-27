Использовал простыни: в Испании поймали "мастера побегов", который выбрался из четырех тюрем

Албанский преступник перерезал решетки, спускался на связанных простынях и даже использовал живую пирамиду при побегах из Италии и Бельгии.

Испанская полиция арестовала опасного албанского преступника по прозвищу "мастер побегов". Официально его имя не называют, но журналисты опознали его по инициалам ТТ. Это Тома Тауланта, гражданин Албании, которого итальянские СМИ прозвали "маго делла фуга" или "мастер побегов", пишет The Guardian.

ТТ был арестован после того, как сотрудники Национальной полиции обнаружили, что он проживает в городе Таррагона на северо-востоке Испании. В отношении него действовал европейский ордер на арест, выданный итальянскими властями.

"Мастер побегов" до того, как сбежал из тюрьмы строгого режима в Милане, отсидел всего восемь месяцев. Его тюремный срок должен был закончится в 2048 году. Тома осудили за ряд преступлений, включая насильственное ограбление, кражу и торговлю наркотиками.

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"Это звучит как сюжет из фильма, но иногда реальность бывает страннее вымысла", — говорится в заявлении Национальной полиции.

Правоохранители рассказали, что "мастер побегов" сбежал из тюрьмы в умбрийском городе Терни в 2009 году, из тюрьмы в Парме в 2013 году и из бельгийской тюрьмы в том же году, перебравшись через стену, используя живую пирамиду.

"Его последний побег, в декабре 2025 года, произошел после того, как ему удалось сбежать из тюрьмы строгого режима в Италии, перепилив решетки и выбравшись через окно по связанным простыням", - рассказали полицейские.

В итоге, неуловимого преступника арестовали в Таррагоне, причем он оказывал "сильное и активное сопротивление" сотрудникам полиции во время операции.

"Мужчину сопровождали несколько его сообщников, которые пытались помешать его аресту, в том числе один мужчина, который ударил и ранил двух полицейских", — говорится в заявлении полиции. Полиция все еще разыскивает нападавшего, но обнаружила пистолет Sig Sauer, выброшенный одним из сообщников подозреваемого.

При задержании у мужчины были обнаружены поддельные документы, удостоверяющие личность, которые показали, что он имеет судимость в каталонском городе Жирона за хранение оружия и взрывчатых веществ. Также у него были найдены две банкноты по 500 евро, предположительно поддельные, которые были отправлены в Банк Испании для расследования.

Подозреваемому было отказано в освобождении под залог, и он был заключен под стражу в тюрьме в Таррагоне в ожидании экстрадиции в Италию.

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