Використовував простирадла: в Іспанії затримали "майстра втеч", який втік із чотирьох в"язниць

Албанський злочинець перерізав ґрати, спускався на зв’язаних простирадлах і навіть використовував "живу піраміду" під час втеч з Італії та Бельгії.

Іспанська поліція заарештувала небезпечного албанського злочинця на прізвисько "майстер втеч". Офіційно його ім'я не називають, але журналісти впізнали його за ініціалами ТТ. Це Тома Тауланта, громадянин Албанії, якого італійські ЗМІ прозвали "маго делла фуга" або "майстер втеч", пише The Guardian.

ТТ був заарештований після того, як співробітники Національної поліції з’ясували, що він проживає у місті Таррагона на північному сході Іспанії. Щодо нього діяв європейський ордер на арешт, виданий італійськими властями.

"Майстер втеч", перш ніж втекти з в’язниці суворого режиму в Мілані, відсидів усього вісім місяців. Його термін ув’язнення мав закінчитися у 2048 році. Тома засудили за низку злочинів, зокрема за насильницьке пограбування, крадіжку та торгівлю наркотиками.

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"Це звучить як сюжет із фільму, але іноді реальність буває дивнішою за вигадку", — йдеться у заяві Національної поліції.

Правоохоронці розповіли, що "майстер втеч" втік із в’язниці в умбрійському місті Терні у 2009 році, з в’язниці в Пармі у 2013 році та з бельгійської в’язниці того ж року, перебравшись через стіну за допомогою живої піраміди.

"Його остання втеча, що сталася у грудні 2025 року, відбулася після того, як йому вдалося втекти з в’язниці суворого режиму в Італії, перепилявши ґрати та вибравшись через вікно по зв’язаних простирадлах", — розповіли поліцейські.

У підсумку невловимого злочинця заарештували в Таррагоні, причому він чинив "сильний і активний опір" співробітникам поліції під час операції.

"Чоловіка супроводжували кілька його спільників, які намагалися перешкодити його затриманню, зокрема один чоловік, який вдарив і поранив двох поліцейських", — йдеться у заяві поліції. Поліція досі розшукує нападника, але виявила пістолет Sig Sauer, викинутий одним із спільників підозрюваного.

Під час затримання у чоловіка було виявлено підроблені документи, що посвідчують особу, які засвідчили, що він має судимість у каталонському місті Жирона за зберігання зброї та вибухових речовин. Також у нього було знайдено дві банкноти номіналом 500 євро, ймовірно підроблені, які було надіслано до Банку Іспанії для розслідування.

Підозрюваному було відмовлено у звільненні під заставу, і його було поміщено під варту у в’язниці в Таррагоні в очікуванні екстрадиції до Італії.

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