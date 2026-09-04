Здесь ночевал Оскар Уайльд: назван самый красивый отель планеты с 800-летней историей

Ирландский замок Эшфорд возглавил рейтинг самых эффектных отелей планеты по версии Time Out. Гостей здесь встречают у ворот настоящие ирландские волкодавы.

В мировом списке самых красивых отелей появился бесспорный лидер — ирландский Ashford Castle. Усадьба с почти восьмивековой историей возглавила составленный изданием Time Out рейтинг из 33 самых впечатляющих объектов планеты. А у ворот новоприбывших встречают настоящие ирландские волкодавы.

Поместье площадью 350 акров предлагает все для роскошного досуга: от собственного кинозала до скрытых садов.

Авторы подчеркивают, что речь не о глянцевых снимках из рекламных буклетов. Эксперты Time Out лично побывали на каждом объекте — от калифорнийского побережья до джунглей Коста-Рики. Именно такой подход помог ирландскому замку получить еще и отдельную награду как лучшему историческому отелю.

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Влиятельных путешественников здесь принимают еще с 1228 года. В свое время здесь останавливались, в частности, писатель Оскар Уайльд и представители семьи Гиннессов.

Сегодня это здание превратилось в роскошный курорт, который после реставрации сохранил дух аристократической резиденции. Внутри — переплетение величественных коридоров, хрустальные люстры из Донегола и бассейн в спа-зоне, обрамленный морскими ракушками.

Планировка настолько запутанная, что персонал лично сопровождает каждого новосела до его комнаты. Правда, в Time Out советуют все же запомнить дорогу обратно — она непременно пригодится.

Замок, в котором останавливался Оскар Уайльд, стал самым красивым отелем в мире

Спальни оформлены в насыщенных, смелых тонах, а из окон большинства номеров открывается вид на озеро Лох-Корриб. Место выглядит наиболее эффектно осенью, когда над водой стелется утренний туман, а кроны деревьев приобретают золотистый оттенок.

Кто еще вошел в список

Борьба за первое место была напряженной. Второе место занял японский отель Hiramatsu Karuizawa Miyota — его виды на префектуру Нагано поразили жюри. Самыми красивыми садами отличился флорентийский отель Four Seasons.

Среди других лауреатов — мальтийский отель Phoenicia с лучшим бассейном, лондонский 1 Hotel Mayfair и парижский Le Pavillon de la Reine. Не обошлось и без экзотики: в список вошли подземный обзорный туннель в Южной Африке и эко-лодж в Коста-Рике с видом на один из всего лишь четырех тропических фьордов мира.

Ранее сообщалось о волонтерах, отобранных по жребию, которые по-прежнему используют старинные методы перемещения замка в Японии, продвигаясь чуть более чем на метр в день.

Также сообщалось, что замок Вольфсбруннен в коммуне Майнхард на севере немецкой земли Гессен выставлен на продажу. За эту эксклюзивную недвижимость просят более 11 млн евро.

Кроме того, упоминалась крепость в Набатее, которая со времен крестовых походов остается стратегически важным пунктом. За нее в свое время сражались султаны и тамплиеры.