Тут ночував Оскар Вайлд: названо найкрасивіший готель планети з 800-річною історією

Ірландський замок Ешфорд очолив рейтинг найефектніших готелів планети за версією Time Out. Гостей тут зустрічають біля воріт справжні ірландські вовкодави.

У світовому переліку найкрасивіших готелів з'явився беззаперечний лідер – ірландський Ashford Castle. Садиба з майже восьмивіковою історією очолила складений виданням Time Out рейтинг із 33 найвражаючіших об'єктів планети. А біля воріт новоприбулих вітають справжні ірландські вовкодави.

Маєток площею 350 акрів пропонує все для розкішного дозвілля: від власного кінозалу до прихованих садів.

Автори підкреслюють, що йдеться не про глянцеві світлини з рекламних буклетів. Експерти Time Out особисто побували на кожному об'єкті – від каліфорнійського узбережжя до джунглів Коста-Рики. Саме такий підхід допоміг ірландському замку здобути ще й окрему відзнаку як найкращому історичному готелю.

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Впливових мандрівників тут приймають ще з 1228 року. Свого часу тут зупинялися, зокрема, письменник Оскар Вайлд і представники сім'ї Гіннесів.

Нині споруда перетворена на розкішний курорт, який після реставрації зберіг дух аристократичної резиденції. Усередині – плетиво величних коридорів, кришталеві люстри з Донегола та басейн у спа-зоні, обрамлений морськими мушлями.

Планування настільки заплутане, що персонал особисто супроводжує кожного новосела до його кімнати. Щоправда, в Time Out радять дорогу назад усе ж запам'ятати – вона неодмінно знадобиться.

Замок, у якому зупинявся Оскар Уальд, став найгарнішим готелем світу

Спальні оформлені в насичених, сміливих барвах, а з вікон більшості номерів видно озеро Лох-Корріб. Найефектніше місце виглядає восени, коли над водою стелиться ранковий серпанок, а крони дерев золотяться.

Хто ще потрапив до переліку

Боротьба за перший рядок була напруженою. Другу сходинку зайняв японський Hiramatsu Karuizawa Miyota – його краєвиди префектури Нагано вразили журі. Найкрасивішими садами відзначився флорентійський Four Seasons.

Серед інших лауреатів – мальтійський Phoenicia з найкращим басейном, лондонський 1 Hotel Mayfair та паризький Le Pavillon de la Reine. Не обійшлося й без екзотики: до переліку внесли підземний оглядовий тунель у Південній Африці та еколодж у Коста-Риці з видом на один із лише чотирьох тропічних фіордів світу.

Раніше повідомлялося про волонтерів, відібраних за жеребкуванням, які й далі працюють старовинною технікою з пересування замку у Японії, просуваючись трохи більш ніж на метр за день.

Також ішлося про те, що замок Вольфсбруннен у комуні Майнхард на півночі німецької землі Гессен виставили на продаж. За ексклюзивну нерухомість просять понад 11 млн євро.

Крім того, повідомлялося про фортецю в Набатеї, яка з епохи Хрестових походів залишається стратегічно важливим пунктом. За неї свого часу боролися султани й тамплієри.