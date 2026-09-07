Король, которого почти не было в Англии: парадокс правления Ричарда Львиное Сердце

Одного из самых известных монархов средневековой Англии мир помнит прежде всего за легендарное мужество, хотя своей стране этот король уделял на удивление мало внимания.

Ричард I, более известный как Львиное Сердце, взошёл на английский трон в 1189 году и стал одним из самых узнаваемых монархов Средневековья. Однако, как отмечают эксперты English Heritage, сама Англия интересовала короля далеко не в первую очередь.

Будущий монарх появился на свет в 1157 году в семье короля Генриха II. Ещё до вступления на престол Ричард завоевал репутацию блестящего полководца и бесстрашного воина, за что впоследствии и получил своё знаменитое прозвище.

После смерти отца в 1189 году Ричард вступил на престол Англии, однако его десятилетнее правление отличалось, прежде всего, отсутствием на родине. Главным приоритетом монарха стал Третий крестовый поход, начатый в 1190 году, в ходе которого король противостоял легендарному султану Саладину. Ричард одержал победы в сражениях при Акре, Арсуфе и Яффе, а в 1192 году стороны конфликта подписали Яффское соглашение.

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Путь домой оказался для короля не менее драматичным, чем сама война: по пути с Ближнего Востока его взял в плен австрийский герцог Леопольд V, а впоследствии передал императору Священной Римской империи Генриху VI. Чтобы освободить монарха, Англии пришлось выплатить колоссальный выкуп в размере 150 тысяч марок серебра.

Вернувшись, Ричард сразу же оказался втянут в новые военные конфликты на континенте. Роковым для него стал 1199 год — во время осады замка Шалю король получил ранение, которое оказалось смертельным. Он умер во Франции в возрасте 41 года.

Трон перешел к младшему брату Иоанна Безземельного. Личность Ричарда до сих пор вызывает споры среди историков: одни видят в нём образец рыцарской отваги и военного гения, другие — правителя, которого собственное королевство интересовало гораздо меньше, чем завоевательные амбиции за его пределами.

Ранее сообщалось, что решение британского монарха стало историческим для семьи Рут Эллис, которая на протяжении многих лет добивалась пересмотра сурового приговора в отношении молодой женщины.

Напомним также, что Чарльз III пошёл на решительный шаг, чтобы ограничить пребывание принца Гарри на родине. В частности, он в последний момент отклонил его просьбу о проживании в Букингемском дворце.

Кроме того, стало известно, что король Чарльз и королева Камилла на протяжении многих лет предпочитают один и тот же любимый завтрак и делают исключение лишь раз в год.