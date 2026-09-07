Король, якого майже не було в Англії: парадокс правління Річарда Левове Серце

Одного з найвідоміших монархів середньовічної Англії світ пам'ятає передусім за легендарну хоробрість, хоча власній країні цей король приділяв напрочуд мало уваги.

Річард I, більш відомий як Левове Серце, посів англійський трон у 1189 році та став одним із найупізнаваніших монархів середньовіччя. Проте, як зазначають експерти English Heritage, сама Англія цікавила короля далеко не в першу чергу.

Майбутній монарх з'явився на світ у 1157 році в родині короля Генріха II. Ще до сходження на трон Річард здобув репутацію блискучого полководця та безстрашного воїна, за що згодом і отримав своє знамените прізвисько.

Після смерті батька у 1189-му Річард очолив Англію, проте його десятирічне правління відзначилося переважно відсутністю на батьківщині. Головним пріоритетом монарха став Третій хрестовий похід, розпочатий у 1190 році, під час якого король протистояв легендарному султану Саладіну. Річард здобув перемоги в битвах під Акрою, Арсуфом та Яффою, а у 1192-му сторони конфлікту підписали Яффську угоду.

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Дорога додому виявилася для короля не менш драматичною, ніж сама війна: на шляху з Близького Сходу його захопив у полон австрійський герцог Леопольд V, а згодом передав імператору Священної Римської імперії Генріху VI. Щоб визволити монарха, Англії довелося виплатити колосальний викуп у 150 тисяч марок срібла.

Повернувшись, Річард одразу поринув у нові військові конфлікти на континенті. Фатальним для нього став 1199 рік – під час облоги замку Шалю король отримав поранення, яке виявилося смертельним. Він помер у Франції у віці 41 року.

Трон перейшов до молодшого брата Іоанна Безземельного. Постать Річарда й досі викликає суперечки серед істориків: одні бачать у ньому взірець лицарської відваги та військового генія, інші – правителя, якого власне королівство цікавило значно менше за завойовницькі амбіції за його межами.

Раніше повідомлялося, що рішення британського монарха стало історичним для родини Рут Елліс, яка роками домагалася перегляду жорсткого вироку щодо молодої жінки.

Нагадаємо також, що Чарльз III пішов на рішучий крок, аби обмежити перебування принца Гаррі на батьківщині. Зокрема, відхилив його прохання в останній момент про проживання в Букінгемському палаці.

Крім того, стало відомо, що король Чарльз і королева Камілла роками дотримуються одного улюбленого сніданку, і роблять виняток лише раз на рік.